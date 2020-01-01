سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار ليفربول في ميركاتو صيف 2020

تعرف على أخبار ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الرسمية والمحتملة ومن هم المرشحون للرحيل عن أنفيلد في الميركاتو؟

بات السعيّ المضني حاليًا لإدارة ليفربول هو الحفاظ على الهيمنة المطلقة التي كوّنها الريدز في إنجلترا السنة الأخيرة، في وقتٍ يواجه فيه العالم الرياضي بأسره أزمة اقتصادية حادة جراء التبعات السلبية لفيروس كورونا.

منذ ثلاثة أعوام، قام ليفربول بسوق انتقالات ضخم وقوي عزز فيه أغلب المراكز كان كافيًا لوضع حجر الأساس للفريق الذي تمكن من إعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعد 30 عامًا، وبالتدريج قلّ نشاط نادي الميرسيسايد في الميركاتو في ظل عدم الحاجة إلى لاعبين آخرين.

الآن وفي ظل ما يقوم به المنافسون من تدعيمات ضخمة وقوية، أصبح لزامًا على النادي الأحمر التدخل بكل قوة في الميركاتو الصيفي 2020 وسد الثغرات قدر المستطاع، وإن كانت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا تقف حائلًا أمام الأمر إلى حد كبير.

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الهيمنة والسيطرة داخل حدود إنجلترا بعد سنة واحدة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في خطر كبير إن لم يعقد يورجن كلوب عدد من الصفقات، هو أمر يدركه الألماني ولكن في الوقت نفسه، يُدرك بصورة أكبر أن الأمر من الناحية الاقتصادية لن يؤهله لذلك.

في كل الأحوال، ارتبط اسم ليفربول بالعديد من اللاعبين وأبرم أكثر من صفقة حتى الآن، كما استغنى عن بعض اللاعبين الفائضين عن الحاجة أو أولئك الذين لم يقنعوا كلوب بقدراتهم، فضلًا عن تدعيم الصفوف من خلال الاعتماد على اللاعبين الشباب.

في هذا التقرير من موقع جول سنستعرض معًا الصفقات التي عقدها ليفربول حتى الآن في ميركاتو صيف 2020، إلى جانب الأسماء التي ربطتها الصحافة بالريدز، وأخيرًا اللاعبون الذي تأكد مغادرتهم أنفيلد بالفعل.

ما هي صفقات ليفربول في سوق انتقالات صيف 2020؟

حتى الآن قام ليفربول بإجراء صفقة وحيدة وهي التعاقد مع كوستاس تسيميكاس، الظهير الأيسر لأولمبياكوس اليوناني نظير مبلغ 13 مليون يورو.

في الوقت نفسه فقد عاد عدد من اللاعبين من إعاراتهم مما يُشكل إضافة تُذكر، على رأسهم هاري ويلسون وماركو جروجيتش وناثان فيليبس.

صفقات ليفربول في صيف 2020 :

اللاعب السعر الفريق السابق كوستاس تسيميكاس 13 مليون يورو أولمبياكوس - اليونان

ما هي الصفقات المحتملة لليفربول في سوق انتقالات صيف 2020؟

أطلقت الصحف الإنجليزية العديد من الشائعات حول اللاعبين الذين قد يتعاقد معهم ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي رغم إعلان كلوب أن هذه السوق لن تشهد تحركات ضخمة بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كاليدو كوليبالي - نابولي

من ضمن الأسماء التي اقتُرحت لدعم مركز قلب الدفاع خصوصًا مع رحيل لوفرين وتراجع مستويات جويل ماتيب، ولا سيما وأن اللاعب نفسه أعلن رغبته في مغادرة نابولي والانتقال إلى أحد عمالقة أوروبا بالفترة المقبلة.

لا يزال سعر الدولي السنغالي يقف حائلًا، فإدارة نادي الجنوب الإيطالي لن تقبل في أن تبيعه بمبلغ أقل من 70 مليون يورو، الأمر المستحيل من الناحية العملية بالنسبة لليفربول حاليًا.

تياجو ألكنتارا - بايرن ميونخ

الصفقة الأكثر واقعية هذا الصيف، فبعد أن أعلن تياجو عزمه الرحيل عن بايرن ميونخ هذا الصيف ورحب ناديه ببيعه، امتلك اللاعب نفسه الرغبة في أن يخوض تجربة جديدة في أنفيلد، وبادلته إدارة الريدز نفس الغاية.

وبحسب التقارير الواردة من الصحف الإنجليزية، فإن تياجو وليفربول قد اتفقا على البنود الشخصية للعقد، ويتبقى فقط الاتفاق بين النادي وبايرن ميونخ، البافاري كان صارمًا وأكد أن قيمة الدولي الإسباني لن تقل عن 30 مليون يورو.

وجبت الإشارة إلى أن انخفاض سعر تياجو إلى هذا الحد ليس نتيجة لتراجع مستوياته، بل على العكس، اللاعب يعيش فترة استثنائية حقًا، لكن عقده الراهن في ألمانيا ينتهي الصيف المقبل، ما يسمح له بالتوقيع مجانًا أينما شاء في يناير، الأمر الذي يجعل إدارة بايرن تفضل بيعه حاليًا لجني بعض المكاسب المادية.

إنياكي ويليامز - أتلتيك بلباو

بدأ ليفربول في النظر إلى مهاجم يمكنه أن يكون بديلًا لروبيرتو فيرمينو، وبعد فشل انتقال تيمو فيرنر وتفضيل اللاعب الذهاب إلى تشيلسي، اتجهت أنظار الريدز تجاه إنياكي ويليامز أحد أبرز مهاجمين الدوري الإسباني في الآونة الأخيرة.

رغم انتشار الشائعات حول الصفقة في فترة من الفترات لكن فجأة اختفت الأنباء من كافة الصحف نتيجة لتصريحات كلوب حول صعوبة إبرام صفقات بسبب الأزمة الاقتصادية.

دافيد ألابا - بايرن ميونخ

حاله كحال ألكنتارا، يدخل ألابا عامه الأخير في تعاقده مع بايرن ميونخ وتبدو مفاوضات التجديد صعبة بعض الشيء، اللاعب منفتح على تجربة جديدة، وظهر اسم ليفربول في الصورة.

قالت الصحف الإنجليزية أن كلوب يحلم بثنائية ألابا وفيرجيل فان دايك في قلب الدفاع، ولكن يظل الموقف غامضًا من الطرفين حتى الآن وسط تقارير عن تقارب نسبي بدأ في الظهور بين الدولي النمساوي وإدارة بايرن للتمديد.

من رحل من صفوف ليفربول في سوق الانتقالات؟

اتفق ليفربول مع آدم لالانا على عدم تجديد التعاقد بينهما بعد نهايته بشهر يوليو الماضي، كما استغنى عن خدمات ناثان كلاين والحارس الثالث أندي لويرجان.

يظل المكسب المادي الأكبر للريدز من رحيل لاعبيه قد أتى من خلال بيع ديان لوفرين إلى زينت الروسي نظير 12 مليون يورو.

الراحلون عن ليفربول في ميركاتو صيف 2020

اللاعب السعر الفريق الجديد ديان لوفرين 12 مليون يورو زينيت - روسيا آدم لالانا مجانًا برايتون - إنجلترا ناثان كلاين مجانًا لا يوجد أندي لويرجان مجانًا لا يوجد

من هم المرشحون للرحيل عن ليفربول في سوق الانتقالات؟

يحظى كل نجوم ليفربول باهتمام من مختلف الأندية العملاقة حول العالم، وفي الأيام الأخيرة ازدادت أنباء عن رغبة برشلونة في تعويض ليونيل ميسي من خلال التعاقد مع ساديو ماني.

في الوقت نفسه فإن برشلونة أيضًا بعد وصول رونالد كومان إلى تدريبه الأسبوع الماضي، ارتبط كثيرًا بضم جورجينيو فينالدوم إلى صفوفه لقوة العلاقة التي تربط اللاعب بمدرب منتخبه الوطني السابق.

كما تحدثت بعض التقارير عن أن كلوب قرر بيع ديفوك أوريجي هذا الصيف وسط اهتمام من أستون فيلا، كما قد يتم بيع هاري ويلسون بصورة نهائية بدلًا من الاستمرار في إعارته، ويُعد نيوكاسل هو الأوفر حظًا بالتوقيع معه.

وبالطبع، لا تتوقف أنباء أن محمد صلاح يحلم بارتداء قميص ريال مدريد، إلا أن هذه الأنباء قلّت كثيرًا بعد كورونا وتأكد استمرار الفرعون المصري في أنفيلد العام المقبل.