أخبار ميلان اليوم | عودة إبراهيموفيتش للسويد وفرصة جلب أليجري

ما هو جديد الديافولو؟

عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى السويد بعد إصابته، وموقف ماسيلميانو أليجري من تدريب الفريق ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 27 مايو 2020.

إبراهيموفيتش يعود إلى السويد

طار زلاتان إبراهيموفيتش إلى السويد بعد حصوله على موافقة من ميلان لأجل قضاء فترة التعافي من الإصابة.

الفحوصات الأولية أكدت أنّ إصابة زلاتان ليست في وتر أكيليس وسوف يخضع للمزيد من الفحوصات خلال الأيام المقبلة.

المزيد من الفرق

أزمة كيسي تؤثر على قيمته السوقية

تراجعت القيمة السوقية لفرانك كيسي خلال الأشهر الماضية بسبب توقف المباريات وإصابة اللاعب بفيروس كورونا وعدم قدرته على العودة للتدريبات حتى الآن.

وبحسب "لو10 سبورت" فإن باريس سان جيرمان ونابولي يراقبان اللاعب ومستعدان لدفع 13 مليون يورو فقط لجلبه، رغم أنّ قيمته كانت 30 مليون يورو قبل عدة أشهر.

أليجري يفضل البقاء في إيطاليا

فتح ماسيلميانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، الباب على إمكانية العودة إلى التدريب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب "لا جزيتا" فإن باريس سان جيرمان يرغب في تولي أليجري تدريب الفريق خلفًا لتوماس توخيل، لكنّه يفضل البقاء في إيطاليا مما قد يفتح الباب أمام عودته إلى ميلان.

مالديني يحافظ على دوناروما قبل الرحيل

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أشارت إلى أنّ باولو مالديني توصل لاتفاق مع جانلوجي دوناروما لأجل تمديد عقده مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أنّ توقيع الحارس الشاب على عقد جديد سوف يكون قريبًا، إذ ينتهي عقده الحالي في 2021.

أزمة الراتب قد تفسد صفقة جوتزه

يحاول نادي ميلان التعاقد مع ماريو جوتزه من بوروسيا دورتموند بعد إعلان مايكل زورك رحيل اللاعب بنهاية الموسم.

وتبدو الأزمة الوحيدة لإتمام الصفقة في راتب اللاعب الذي يحصل على 8 ملايين يورو سنويًا بينما الروسونيري مستعد لدفع ما بين 2.5 و3.5 مليون يورو سنويًا.