أخبار يوفنتوس اليوم | جنة هيجواين وصراع على موهبة الدوري الإيطالي

ما هو جديد البيانكونيري؟

تصريحات جورجيو كيليني عن جونزالو هيجواين والمنافسة على موهبة الدوري الإيطالي ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 27 مايو 2020.

كيليني: هيجواين اعتبر يوفنتوس مثل الجنة

أكد جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس، أنّ جونزالو هيجواين اعتبر الانتقال إلى البيانكونيري مثل الوصول إلى الجنة وذلك حينما رحل عن نابولي.

وقال كيليني في سيرته الذاتية إنّ هيجواين كان يخرج كل يوم ويحتفل بمجرد الانضمام إلى يوفنتوس ولم يتوقف عن ترديد كلمة "لقد جئت للجنة".

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صراع لأجل التعاقد مع موهبة الدوري الإيطالي

كشفت شبكة "سكاي" الإيطالية أنّ يوفنتوس استغل رفض تشيلسي إعادة جيريمي بوجا من ساسوولو لأجل الدخول والحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا.

وأشارت الشبكة إلى أنّ البيانكونيري يرغب في ضم اللاعب، ولكن ساسوولو قد يطلب مبلغ 50 مليون يورو.

وكان تشيلسي قادرًا على تفعيل بند إعادة الشراء مقابل 8 ملايين يورو، ولكن البلوز لا يخطط لذلك.

المعد البدني لليون يتمنى خسارة يوفنتوس للدوري الإيطالي

تمنى المعد البدني لنادي ليون الفرنسي، باولو رونجوني، خسارة يوفنتوس للدوري الإيطالي وحصول لاتسيو على اللقب.

وأكد أنّ خسارة البيانكونيري للقب الدوري الإيطالي قد تؤثر سلبًا على الحالة النفسية والبدنية للاعبين مما قد يكون مفيدًا لفريقه لإقصاء يوفنتوس من الأبطال.

إيكاردي يبتعد عن يوفنتوس

كشفت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ يوفنتوس قد يفشل في التعاقد مع ماورو إيكاردي بعد اتفاق باريس سان جيرمان مع اللاعب.

ويحاول سان جيرمان ضم إيكاردي بصورة نهائية مقابل 55 مليون يورو مع منحه راتبًا سنويًا يصل إلى 10 ملايين يورو.

ويطلب نادي إنتر 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، إلا أنّه قد يوافق على خفض المبلغ لحرمان يوفنتوس من جلب المهاجم الأرجنتيني.

ديميرال يقترب من العودة إلى الملاعب

بدأ ميريح ديميرال، لاعب يوفنتوس، المراحل الأخيرة من العودة إلى الملاعب بعد أن ركض على العشب.

وكان اللاعب التركي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام روما، إلا أنّ توقف المسابقات منحه فرصة للتعافي.

وخرج اللاعب من قائمة البيانكونيري في دوري أبطال أوروبا وفرصته الوحيدة للعب خلال الموسم الجاري هي في الدوري الإيطالي.

كولوشيفسكي لا يستطيع الانتظار للعب بجوار ديبالا

أكد ديان كولوشيفسكي، لاعب يوفنتوس المعار إلى بارما، رغبته اللعب بجوار باولو ديبالا واصفًا إياه بـ "صاحب القدم اليسرى السحرية".

وأكد صاحب الـ20 عامًا رغبته في ترك بصمته مع يوفنتوس والبقاء في الفريق الإيطالي.