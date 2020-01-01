شاهين: إنسانية كلوب هي سر نجاحه

نجم بوروسيا دورتموند السابق يكشف سر نجاح يورجن كلوب

كشف نوري شاهين نجم نادي بوروسيا دورتموند والذي ارتدى قميص ريال مدريد وبعده ليفربول لفترات قصيرة سر نجاح المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وكان شاهين قد لعب دورًا بارزًا مع بوروسيا دورتموند في الفترة التي كان فيها يورجن كلوب مديرًا فنيًا للفريق الألماني والتي حقق خلالها العديد من النجاحات.

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وحول ذلك، قال متوسط الميدان التركي إن أكثر ما يميز يورجن كلوب أنه طبيعي للغاية، يتصرف بطبيعته ولا يحاول الادعاء أو الظهور بمظهر مخالف عن جوهره.

وأضاف: "أعتقد أنه من الصعب أن تكون أنت تحت الأضواء، كلوب أمام الكاميرات هو نفسه في الغرف المغلقة، وهذا هو أهم ما يميزه"

وتابع: "كنت معه خلال موسم الأزمات ولم ينس أبدًا كيف يكون إنسانًا، هذه هي أعظم نقاط قوته، بالطبع هناك أيضًا مميزاته كمدرب لكرة القدم وأفكاره المختلفة"

وأردف: "كل شيء بدأ مع كلوب، ما قام به مع دورتموند يستفيد منه النادي حتى اليوم، تمامًا كما هو الحال مع تجربة بيب جوارديولا في برشلونة"

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يذكر أن يورجن كلوب قد حقق العديد من الألقاب المحلية مع بوروسيا دورتموند، كما وصل معهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013.