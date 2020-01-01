كلوب: رفضت التعاقد مع ماني بسبب مظهره

لقد كنت مخطئًا..

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنه رفض التعاقد مع ساديو ماني خلال عمله في بوروسيا دورتموند بسبب مظهره، حيث ظهر اللاعب وكأنه "مغني راب" غير جاهز لهذه الخطوة.

وصل ماني إلى أنفيلد بعد عامًا واحدًا من التعاقد مع كلوب، ومنذ ذلك الحين وهو أحد الدعائم الرئيسية لكتيبة المدرب الألماني، حيث سجل 77 هدفًا خلال 161 مباراة في جميع المسابقات.

الدولي السنغالي كان هدفًا لدورتموند خلال ولاية كلوب هناك، إلا أن الفيلسوف الألماني رفض جلبه من سالزبورج لينتقل حينها إلى ساوثامبتون ويبدأ رحلة من التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كلوب في فيلم وثائقي عن صاحب الـ27 عامًا حكى قصته معه قائلًا "أتذكر أول لقاء لي مع ماني، كان في دورتموند، كان شابًا يجلس يرتدي قبعة بيسبول منحرفة مع الخط الأشقر الذي لا يزال موجودًا عنده حتى اليوم.".

كما أضاف "لقد بدا لي وكأنه مغني راب!. فكرت وقلت أنني ليس لديّ وقت لهذا، فريقنا في ذلك الوقت لم يكن سيئًا حقًا، إلا أنني أردت التعاقد مع لاعب يمكنني أن أطوره ولا يكون في البداية.".

وأتم "أود أن أقول أن لديّ شعورًا جيدًا حول الناس، ولكن هل كنت مخطئًا؟ لقد تابعت مسيرته في سالزبورج ثم التألق الكبير الذي صاحبه في ساوثامبتون.".

"لقد كان رائعًا في ساوثامبتون، لقد أراد العمل معي بنفس القدر الذي أردت العمل معه فيه، لقد كان وضعًا مربحًا للجميع."

يذكر أن ماني سبق وأن كشف أن مفاوضات الانضمام إلى ليفربول بدأت بعدما سجل هدفين قاد بهما ساوثامبتون للعودة أمام الريدز خلال العام الأول لكلوب هناك.