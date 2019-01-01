سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار ريال مدريد في ميركاتو الشتاء 2020

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة، والمرشحون للرحيل عن الفريق في الميركاتو؟

أبانوب صفوت

يحاول ريال مدريد استكمال موسمه بنفس القوة التي ظهر بها مؤخرًا بعد بداية سيئة للغاية وخاصًة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبطبيعة الحال لن توجد فرصة أفضل من سوق الانتقالات في يناير القادم، من أجل سد ثغرات الفريق ومعالجة بعض الأغطاء، خاصًة وأن القرعة أوقعته في مواجهة أحد أبرز المرشحين للفوز بالأبطال وهو مانشستر سيتي.

يحتل الملكي المركز الثاني في الدوري الإسباني مع نهاية عام 2019، ولكن بفارق نقطتين فقط، وفي الأسابيع القليلة الأخيرة قدم ريال مدريد مستوى أكثر من رائع ولكن ظهرت حاجته الماسة إلى مهاجم يقوم بتسجيل كل هذه الفرص، مع تأكيد زيدان بأن الفريق لن يتحرك لضم مهاجم جديد في يناير، هل يضطر المدرب الفرنسي لذلك في ميركاتو شتاء 2020 حال استمر عدم تأقلم يوفيتش مع فريقه الجديد؟.

قام المرينجي بعمل ضخم في صيف 2019 حيث أنفق ما يزيد عن 300 مليون يورو، مع وصول الثنائي رودريجو من سانتوس، والصربي يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت لتدعيم خط الهجوم، ولكن الفريق لازال يفتقد رونالدو وبشدة، فهل تكون هناك المزيد من التدعيمات في يناير؟ خاصًة مع احتمالية بعض اللاعبين في الخط الأمامي؟.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار ريال مدريد في الميركاتو الشتوي لعام 2020، ما هي الصفقات الجديدة المحتملة؟ ومن هم المرشحون للرحيل عن المرينجي؟ وأكثر من ذلك.

اقرأ أيضاً.. يغازل ريال مدريد؟ مبابي يختار بنزيما لجائزة الأفضل بفرنسا

صفقات ريال مدريد الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

حظى ريال مدريد بسوق انتقالات ضخم بمجرد عودة زيدان لتدريب الفريق مرة آخرى، لدرجة أن البعض وصفه بأنه المرحلة الثالثة من فريق الأحلام "الجلاكتيكوس" خاصًة مع اهتمام الملكي بالتعاقد مع نيمار، على الرغم من النجاح في ضم هازارد أخيرًا، وكذلك مع محاولة خطف بوجبا من مانشستر يونايتد.

أتم ريال مدريد ثماني صفقات ما بين شراء، إعارة أو انتقال مجاني ونجح في ضم لاعبين بارزين وآخرين بمثابة استثمار للمستقبل مثل الياباني كوبو.

اقرأ أيضاً.. تقارير .. إريكسن يرفض مانشستر يونايتد من جديد ويرغب في ريال مدريد

صفقات ريال مدريد في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق إيدين هازارد 100 مليون يورو تشيلسي - إنجلترا لوكا يوفيتش 60 مليون يورو إينتراخت فرانكفورت - ألمانيا إيدير ميليتاو 50 مليون يورو بورتو - البرتغال فيرلاند ميندي 48 مليون يورو ليون - فرنسا رودريجو 45 مليون يورو سانتوس - البرازيل ألبيرتو سورو 2.5 مليون يورو ريال سرقسطة - إسبانيا ألفونسو أريولا إعارة باريس سان جيرمان - فرنسا تاكيفوسا كوبو مجانًا أف سي طوكيو - اليابان

من هم الراحلون عن ريال مدريد في سوق انتقالات صيف 2019؟

رحل العديد من اللاعبين عن صفوف ريال مدريد في صيف 2019 بسبب محاولة الملكي لتعويض الإنفاق الكبير من أجل الصفقات التي قام بإتمامها، ولكنه فشل في التخلص من الويلزي جاريث بيل، واكتفى ببيع كلا من يورينتي، نافاس وراؤول دي توماس، كما قام نادي تشيلسي بشراء عقد كوفاسيتش بصفة نهائية.

الراحلون عن ريال مدريد في صيف 2019:

اللاعب الفريق نوع التعاقد ماتيو كوفاسيتش تشيلسي انتقال كامل ماركوس يورينتي أتلتيكو مدريد انتقال كامل راؤول دي توماس بنفيكا انتقال كامل كيلور نافاس باريس سان جيرمان انتقال كامل خيسوس فابيخو وولفرهامبتون إعارة ألبيرتو سورو ريال سرقسطة إعارة مارتن أوديجارد ريال سوسيداد إعارة داني سيبايوس أرسنال إعارة بورخا ماريورال ليفانتي إعارة سيرجيو ريجيلون إشبيلية إعارة تاكيفوسا كوبو ريال مايوركا إعارة

ما هي الصفقات المحتملة لريال مدريد في سوق انتقالات شتاء 2020؟

أبدى ريال مدريد اهتمامه بالعديد من الأسماء البارزة مثل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والذي يرغب بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، بالإضافة إلى ساديو ماني جناح ليفربول ولكنها كلها تعاقدات من الصعب أن تتم في شهر يناير، لذا ستتأجل هذه الاهتمامات حتى الصيف المقبل، ولكن هذا لا يعني عدم وجود لاعبين محتملين للانضمام للملكي في الشهر المقبل.

صامويل تشوكيزي - فياريال

أبدى زين الدين زيدان اهتمامًا موسعًا بالنيجيري تشوكيزي لاعب فياريال، وبحسب بعض التقارير فإن المدرب الفرنسي قام بمراقبته في أمم أفريقيا الأخيرة التي لُعبت في فرنسا من أجل متابعة مستواه، ويستطيع تشوكيزي اللعب كجناح ومهاجم ومن المحتمل أن يكون إحدى خيارات زيدان في حال رحيل ماريانو دياز.

كريستيان إريكسن - توتنهام

يضع ريال مدريد الدانماركي كريستيان إريكسن كخيار ثانٍ بالنسبة له في حال فشل في التعاقد مع بول بوجبا، ومع انخفاض سعره بسبب اقتراب عقده على نهايته وعدم نيته للاستمرار مع توتنهام، من الوارد جدًا أن يتحرك الملكي لضمه في سوق الانتقالات الشتوية ولكن عليه التخلص من إيسكو أولًا.

فابيان رويز - نابولي

تمكن فابيان رويز لاعب ريال بيتيس السابق ونابولي الحالي من تقديم أداء رائع منذ انتقاله للدوري الإيطالي، ليجذب انتباه ريال مدريد خاصًة مع قدرة رويز على اللعب في أكثر من مركز وتألقه بشكل لافت مع البارتينوبي، مما يجعله بديلًا مثاليًا للكرواتي لوكا مودريتش على المدى البعيد خاصًة مع اصرار الإنتر على ضم أفضل لاعب في العالم سابقًا.

الصفقات المحتملة لريال مدريد في سوق انتقالات شتاء 2020:

اللاعب الفريق الجنسية صامويل تشوكيزي فياريال - إسبانيا نيجيريا كريستيان إريكسن توتنهام - إنجلترا الدانمارك فابيان رويز نابولي - إيطاليا إسبانيا

من هم المرشحون للرحيل عن ريال مدريد في ميركاتو الشتاء 2020؟

حاول ريال مدريد التخلص من بعض لاعبيه في الصيف الماضي من أجل تمويل صفقات آخرى بعد أن أنفق ما يزيد عن 300 مليون يورو ولكنه فشل في ذلك، ومن المرجح أن يحاول تسويق نفس اللاعبين مرة أخرى في الميركاتو الشتوي القادم وعلى رأسهم الويلزي جاريث بيل والإسباني إيسكو.

إيسكو

لم يحظَ إيسكو بنفس ثقة زيدان في الفترة الأولى وشارك اللاعب في عدة مباريات قليلة منذ عودة الفرنسي الذي كان يفضل الاعتماد على خاميس رودريجيز قبل إصابته، ومن المرجح أن تكون إنجلترا هي وجهته القادمة مع اهتمام كبير من تشيلسي بضمه وكذلك من توتنهام الذي سيسعى لتعويض الرحيل المنتظر لإريكسن، وقد تكون هناك صفقة تبادلية بين الطرفين.

أبدى بيب جوارديولا إعجابه المسبق بضم إيسكو منذ أن كان مدربًا لبرشلونة، وفي حال استمرار بيب في قيادة مانشستر سيتي في الموسم المقبل، من المرجح أن يتحرك بطل الدوري الإنجليزي لضم اللاعب لتعويض الرحيل المنتظر لسيلفا بعد نهاية الموسم الحالي.

جاريث بيل

حاول ريال مدريد التخلص بأي شكل من بيل بسبب الخلافات التي نشبت بينه وبين زيدان، واصرار الفرنسي على بيعه مع وجود اهتمام من الأندية الصينية بالتعاقد معه وسط ترقب من أندية الدوري الإنجليزي مثل مانشستر يونايتد الذي يبحث عن ضم جناح سوبر، وكذلك نفس الحال بالنسبة لتوتنهام.

من المرجح أن يعيد زيدان محاولاته لبيع بيل قبل أن ينخفض سعره أكثر وأكثر مع مرور الوقت بسبب قلة مشاركاته وربما يتم محاولة إدخاله في صفقة تبادلية مع بوجبا، في حال استمرار اهتمام الشياطين الحُمر بالتعاقد معه.

ماريانو دياز

جذب المهاجم الواعد اهتمام عدة أندية في سوق الانتقالات الصيفية ولكنه أصر على البقاء سعيًا لإثبات نفسه مع الملكي، ولكن ماريانو لم يتحصل على الفرصة أبدًا هذا الموسم، وتجاهله زيدان بشكل كامل من أجل الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو، وكذلك لإيجاد الوقت لإعطاء الفرصة للوافد الجديد لوكا يوفيتش.

يعتبر روما الإيطالي من أبرز الأندية التي حاولت التعاقد معه في الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يتجدد الاهتمام في الشهر المقبل خاصًة مع معاناة الجيالوروسي مع الإصابات في الخط الأمامي هذا الموسم.

المرشحون للرحيل عن ريال مدريد في شتاء 2020: