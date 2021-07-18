أخبار ريال مدريد: مذبحة في البيرنابيو من أجل ضم مبابي وهالاند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 18 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 18 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 18 يوليو 2021:

كيليني مطلوب في ريال مدريد

وفقًا لتقرير صادر عن Fichajes، فإن بحث ريال مدريد عن بديل لرافائيل فاران جعل أنظاره تتجه نحو الفائز بيورو 2020 جورجيو كيليني.

كيليني هو أحد أفضل المدافعين في العالم حاليًا، حيث كان مدافعًا استثنائيًا على مدار العقد ونصف العقد الماضيين.

انضم قلب الدفاع الإيطالي إلى يوفنتوس قادماً من فيورنتينا في صيف 2005، ومنذ ذلك الحين لم يكن أقل من كونه استثنائياً للنادي والمنتخب.

ريال مدريد يخطط للحصول على أهم أهدافه مجانًا في 2022

لا يزال هناك أمل في ان يتمكن ريال مدريد من ضم كامافينجا رغم ابتعاده عن الفريق في الفترة الماضية، فبحسب MadridistaReal فرغبة اللاعب هي ارتداء القميص الأبيض.

لكن الملكي قد يؤجل التحرك إلى يناير 2022 وهو ما يتمناه اللاعب، وذلك لتوفير الأموال لصفقة كبيرة في الصيف الحالي والوصول لاتفاق مجاني مع كامافينجا ينضم بموجبه في الصيف القادم.

ريال مدريد يجهز عرضًا كبيرًا لهالاند

بحسب تقرير حديث صدر من El Gol Digital، يتطلع ريال مدريد إلى انتقال مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

الملكي على استعداد لجمع الأموال ودفع السعر الذي وضعه دورتموند البالغ 170 مليون يورو للفوز بالسباق للوصول إلى النرويجي الدولي خلال الصيف الحالي.

فاران يعطل انتقال مبابي إلى ريال مدريد!

يضع ريال مدريد عدة حلول للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان؛ لكن آخر خطط النادي الإسباني ربما تفشل بسبب فرنسي آخر في صفوف ريال مدريد.

ووفقًا للصحافي دونكان كاستليس، فإن المدافع رافاييل فاران رفض رفضًا قاطعًا أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية مع مبابي.

من أجل مبابي وريال مدريد، فينيسيوس وفاران إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن عرض ريال مدريد للاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الفريق على نظيره مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي تريد التخلص من اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.

الصحيفة أكدت أن ريال مدريد يسعى لاستغلال تلك الأموال في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

أما عن فاران، فالمفاوضات من أجل رحيل رافاييل فاران لصفوف مانشستر يونايتد وصلت لمراحل متقدمة بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.

حتى أن اللاعب اتفق على الشروط الخاصة بتعاقده مع الشياطين الحمر، ولا يتبقى سوى الاتفاق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد.