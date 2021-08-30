أخبار ريال مدريد: فشل مفاوضات مبابي وبقاء ندومبيلي في توتنهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 30 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021:

ريال مدريد ينسحب من مفاوضات ضم مبابي

بحسب مصادر جول، فإن كيليان مبابي لن ينضم لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وذلك بعد انسحاب الملكي من المفاوضات لضمه.

طلب باريس سان جيرمان الحصول على مبلغ 200 مليون يورو من أجل الاستغناء عن اللاعب، هو ما رفضه الميرينجي، وسيبقى اللاعب في العاصمة الفرنسية حتى انتهاء عقده الموسم القادم.

ندومبيلي سيبقى في توتنهام

سيبقى تانجاي ندومبيلي في توتنهام ولن يرحل في سوق الانتقالات الصيفية، وفقًا لما ذكرته صحيفة أتليتيك.

سعى اللاعب الفرنسي إلى الرحيل لبرشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ، لكن توتنهام لم يتمكن من الوصول لاتفاق لرحيله بنظام الإعارة أو في صفقة تبادلية.

مبابي يقترب من البقاء في باريس بعد رفض عرض مدريد

بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن كليان مبابي سيستمر في باريس سان جيرمان إذا لم يتغير أي شيء في الساعات الأخيرة من جانب ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب هادئ كما ظهر في مباراة أمس، وأنه لا يزال يريد ريال مدريد لكن لا يمانع الاستمرار في باريس لعام آخر.

العرض الأخير .. ريال مدريد يلبي طلبات باريس لضم مبابي!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ريال مدريد لم يستسلم بعد فيما يتعلق بضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن ريال مدريد قد أرسل عرضه النهائي من أجل ضم اللاعب هذا الصيف.

بحسب ما ذكرت الشبكة فريال مدريد زاد من عرضه بقيمة 20 مليون يورو، بعد أن كان يعرض 170 مليون يورو بالإضافة لعشرة مليون كمتغيرات.

وأصبح العرض الجديد هو 170 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 30 مليون يورو كمتغيرات، كرغبة من النادي الإسباني في حسم الصفقة.

إشارة لرحيله؟ قميص مبابي خارج الخدمة بمتاجر باريس

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن اختفاء قميص مبابي من متاجر الملابس الرياضية في شارع الشانزليزيه، أشهر منطقة في العاصمة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة، أن في المقابل كان الجميع لديه طلب واحد وهو القميص الذي يحمل اسم النجم الأرجنتيني ميسي، بعد يوم من ظهوره الأول مع الفريق.