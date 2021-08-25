أخبار ريال مدريد: عرض رسمي لمبابي وفيورنتينا يريد اودريوزولا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 25 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021:

علمت مصادر موقع جول، أن ريال مدريد تقدم بالعرض الرسمي الأول، للتعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب مصادر جول، فإن ريال مدريد يكثف جهوده للتعاقد مع الجوهرة الفرنسية، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي فيورنتينا الإيطالي، دخل في مفاوضات مع ريال مدريد للتعاقد مع لاعب الفريق، ألفارو اودريوزولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن الفريق الإيطالي، يريد التعاقد مع اودريوزولا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويتبقى فقط موافقة اللاعب من أجل إتمام الصفقة.

أعلن نادي ريال مدريد، إصابة حارس مرماه أندريه لونين بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي، وغيابه عن الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان الفريق الملكي، فإن الحارس الأوكراني خضع لفحوصات طبية في الساعات القليلة الماضية، وجاءت نتيجة إصابته بفيروس كورونا إيجابية.

أشارت تقارير صحفية، إلى صعوبة لحاق ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد بمباراة الفريق المقبلة امام ريال بيتيس، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وكان ناتشو قد تعرض لإصابة عضلية بالأمس، وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فإن احتمالية مشاركته في المباراة القادمة ستكون ضعيفة للغاية، خاصة بعد غيابه عن مران الفريق اليوم أيضًا.

أوضحت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان، حدد مبلغ التخلي عن لاعب الفريق كيليان مبابي، لصالح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الميرينجي قد تقدم بعرضًا لصالح مبابي، ولكن تم رفضه من إدارة باريس، وبحسب صحيفة LE PARISIEN، فإن الفريق الفرنسي يريد الحصول على 220 مليون يورو للتخلي عن مبابي في الصيف الحالي.