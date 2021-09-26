أخبار ريال مدريد: روديجر يرفض عرض تشيلسي وعودة كروس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 29 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021:

قالت "ديفينسا سينترال" أن ريال مدريد يتابع مدافع ليستر شالار سوينجو عن كثب.

ويأتي ارتباط مدريد بالمدافع التركي ليكون الثاني عقب ارتباطه بزميله في ليستر ويسلي فوفانا أيضاً بالماضي.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، رفض العرض الذي قدمته إدارة فريقه لتجديد عقده، وتمسك برغبته في الرحيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد سيدخل في منافسة شرسة مع بايرن ميونخ، للتعاقد مع المدافع الألماني في الصيف المقبل.

حمل مران ريال مدريد اليوم، بعض الأنباء السارة لجمهور الفريق والجهاز الفني، بمشاركة متوسط ميدان الميرينجي توني كروس من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل فترة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن كروس شارك اليوم في مران الفريق، وتزداد نسبة مشاركته في مباراة الفريق المقبلة أمام شريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء القادم.

أوضحت تقارير صحفية، رغبة ريال مدريد في التعاقد مع يريمي بينو، مدافع فياريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديفنسا سنترال، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، خاصة بعدما أبدى فلورنتينو بيريز رئيس النادي إعجابه باللاعب.