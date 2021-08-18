أخبار ريال مدريد: رد مبابي النهائي ومفاوضات مع مدافع تشيلسي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 18 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021:

علمت مصادر موقع جول، أن نادي آرسنال اقترب من حسم صفقة التعاقد مع مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما علمته مصادر موقع جول، فإن آرسنال سيحصل على اللاعب النرويجي، مقابل 41 مليون يورو بعقد يمتد إلى خمس سنوات.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، اتخذ قراره النهائي بشأن الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة كادينا سير، فإن المدير الرياضي للفريق الباريسي، أخبر لاعبي الفريق أن مبابي سيستمر مع باريس سان جيرمان ولن يرحل في الموسم الحالي.

أكدت تقارير صحفية، إلى دخول إدارة ريال مدريد في مفاوضات مع أحد مدافعي تشيلسي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي لتعزيز الخط الخلفي للميرينجي خلال الفترة المقبلة.

أوضحت تقارير صحفية، اقتراب ريال مدريد، من الإعلان عن تجديد عقد مهاجم الفريق كريم بنزيما، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية يونيو 2022، ولكن بحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة الميرينجي اتفقت مع اللاعب على تجديد العقد لعامين إضافيين ومن المنتظر أن يكون الإعلان الرسمي قريبًا.

نشرت تقارير صحفية، أنباء سارة لجمهور ريال مدريد، بشأن تطورات إصابة دانييل كارباخال، مدافع الفريق والتي كان قد تعرض لها في الموسم الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن كارباخال دخل المرحلة الأخيرة من التعافي، وقد يحصل على بعض الدقائق في مباراة الفريق المقبلة أمام ليفانتي مساء الأحد المقبل بالدوري الإسباني.