أخبار ريال مدريد: خطف هدف برشلونة وتجهيز العرض الأخير لمبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 23 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 22 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 22 أغسطس 2021:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع إيميريك لابورت من مانشستر سيتي والذي كان هدفًا لبرشلونة.

وأشارت إلى أنّ توتنهام أراد ضم اللاعب في ظل موافقة مانشستر سيتي على بيعه لكن لم تتم الصفقة.

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد يجهز العرض الأخير للتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان قبل غلق سوق الانتقالات الجارية.

وأوضحت الصحيفة أنّ العرض سيتراوح بين 130 إلى 170 مليون يورو.

نفى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في تصريحات عقب التعادل مع ليفانتي أن سبب خروج إيسكو هو كونه معروضًا للبيع.

وأوضح أنّه قرر ذلك لأجل إشراك لاعبين أجهز للتعامل مع الدقائق المتبقية من المباراة.

أوضحت صحيفة "ميرور" أنّ ريال مدريد مستعد للتخلي عن مارتن أوديجارد في الصيف الجاري لصالح آرسنال مقابل 35 مليون يورو.

ويعتزم النادي الملكي استغلال هذه الأموال لأجل التعاقد مع بول بوجبا بالمجان الصيف المقبل، إذ سيطلب اللاعب مكافأة توقيع وكذلك وكيل أعماله مينو رايولا يحتاج للعمولة.

بحسب كالتشيو ميركاتو فإنّ نيوكاسل يونايتد يرغب في التعاقد مع خاميس رودريجيز من إيفرتون قبل غلق سوق الانتقالات الجارية.

وأشارت إلى أنّ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يفضل اللاعب ويرغب في العمل معه لكن من الصعب عودته إلى صفوف الملكي.