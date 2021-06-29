أخبار ريال مدريد: تعليق راتب أنشيلوتي ومفاوضات مع نجم إيطاليا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 29 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021:

أكدت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي، دخل سباق التعاقد مع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد والذي سيرحل عن فريقه بنهاية عقده مع نهاية شهر يونيو الحالي.

وبحسب صحيفة ESPN، فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يطمح في التعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم، وسط منافسة مع باريس سان جيرمان.

أوضحت تقارير صحفية أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، هو الحل الوحيد لإنقاذ فترة الانتقالات الصيفية لريال مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تأمل في بيع يوفيتش، بمبلغ جيد في الميركاتو الصيفي، يساعد الفريق على تدعيم الصفوف، إما بالتعاقد مع كيليان مبابي، أو إرلينج هالاند.

أفادت تقارير صحفية، أن الحكومة الإسبانية، طلبت من إدارة ريال مدريد تعليق راتب مدرب الفريق، كارلو أنشيلوتي، بسبب وجود أزمة ضرائب على المدرب الإيطالي.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع أنشيلوتي قبل فترة، ليقود الفريق في الموسم المقبل، بعد رحيله بست سنوات، وبحسب صحيفة موندو فإن الحكومة الإسبانية، تطالب أنشيلوتي بدفع 1.47 مليون يورو ضرائب، وطلبت من ريال مدريد إيقاف الراتب حتى تسوية المبلغ.

أفادت تقارير صحفية، أن نادي ميلان، يدرس التعاقد مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ميلان يدرس التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء خاصة أن يوفيتش خرج من حسابات الميرينجي.

كما تسعى إدارة الروسونيري إلى التعاقد مع متوسط الميدان داني سيبايوس، بالإضافة إلى ألفارو أودريوزولا.

أكدت تقارير صحفية، عن وجود مفاوضات متقدمة تجمع بين إدارة ريال مدريد، وليوناردو سبينازولا، لاعب روما والمنتخب الإيطالي، تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، فإن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين ريال مدريد، وممثلي اللاعب الإيطالي، بعد المستوى الذي يظهر به في بطولة يورو 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة روما لن تتخلى عن لاعبها بسهولة، ولن تفرط فيه بأقل من 45 مليون يورو.