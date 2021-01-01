أخبار الانتقالات | تشيلسي يريد بيانيتش وتحديد مصير رونالدو

تشيلسي يريد بيانيتش
أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم على رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش من برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو 10 سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يمانع رحيل اللاعب.
عرض ثنائي ريال مدريد وبرشلونة على ميلان
كشفت صحيفة "توتو سبورت"، عن عرض البرازيلي فيليبي كوتينيو على نادي ميلان في سوق الانتقالات.
نفس الصحيفة أكدت أن ميلان يفكر جديًا أيضًا في خيار خايمس رودريجيز نجم ريال مدريد السابق وإيفرتون الحالي.
أومتيتي يستعد لمغادرة برشلونة
أكدت تقارير صحفية عديدة على قرب رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي عن صفوف برشلونة في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب مطلوب في مارسيليا الفرنسي.
مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو
أعلن نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في تجديد عقد لاعبه فيرناندينيو لمدة موسم واحد إضافي.
جاء هذا في بيان نشره النادي، حيث كان عقده السابق ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.
برشلونة يريد تجديد عقد روبرتو
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى لتجديد عقد لاعبه سيرجي روبرتو لمدة عامين.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، حيث ينتهي تعاقد اللاعب الحالي بنهاية الموسم الجديد.
آرسنال يتفق على ضم ظهير بنفيكا
اتفق آرسنال الإنجليزي بشكل نهائي على ضم اللاعب نونو تافاريس مدافع فريق بنفيكا البرتغالي.
الصفقة ستكلف الفريق اللندني ثمانية مليون يورو بالإضافة لبعض المتغيرات التي لم يتم الكشف عنها.
تحديد موعد الاجتماع الحاسم لتقرير مصير رونالدو مع يوفنتوس
جاء خروج منتخب البرتغال من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بالخسارة في دور الستة عشر أمام بلجيكا، ليمثل نهاية حزينة لموسم كريسيتانو رونالدو قائد "الرحالة" ونجم يوفنتوس الإيطالي.
وفاز يوفنتوس في موسم 2019-2020 بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وتمكن من حجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس، باحتلال المركز الرابع، بعد تسعة مواسم من السيطرة على اللقب.المزيد من التفاصيل