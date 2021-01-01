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أخبار الانتقالات | تشيلسي يريد بيانيتش وتحديد مصير رونالدو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 28 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
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Ronaldo Belgium Portugal Euro 2020
Getty

تشيلسي يريد بيانيتش

2021-06-29T11:55:21Z

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم على رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش من برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو 10 سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يمانع رحيل اللاعب.

عرض ثنائي ريال مدريد وبرشلونة على ميلان

2021-06-29T11:53:40Z

كشفت صحيفة "توتو سبورت"، عن عرض البرازيلي فيليبي كوتينيو على نادي ميلان في سوق الانتقالات.

نفس الصحيفة أكدت أن ميلان يفكر جديًا أيضًا في خيار خايمس رودريجيز نجم ريال مدريد السابق وإيفرتون الحالي.

 

أومتيتي يستعد لمغادرة برشلونة

2021-06-29T11:52:03Z

أكدت تقارير صحفية عديدة على قرب رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي عن صفوف برشلونة في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب مطلوب في مارسيليا الفرنسي.

مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو

2021-06-29T11:50:57Z

أعلن نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في تجديد عقد لاعبه فيرناندينيو لمدة موسم واحد إضافي.

جاء هذا في بيان نشره النادي، حيث كان عقده السابق ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

برشلونة يريد تجديد عقد روبرتو

2021-06-29T11:49:49Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى لتجديد عقد لاعبه سيرجي روبرتو لمدة عامين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، حيث ينتهي تعاقد اللاعب الحالي بنهاية الموسم الجديد.

آرسنال يتفق على ضم ظهير بنفيكا

2021-06-29T11:48:39Z

اتفق آرسنال الإنجليزي بشكل نهائي على ضم اللاعب نونو تافاريس مدافع فريق بنفيكا البرتغالي.

الصفقة ستكلف الفريق اللندني ثمانية مليون يورو بالإضافة لبعض المتغيرات التي لم يتم الكشف عنها.

​تحديد موعد الاجتماع الحاسم لتقرير مصير رونالدو مع يوفنتوس

2021-06-29T11:48:00Z

جاء خروج منتخب البرتغال من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بالخسارة في دور الستة عشر أمام بلجيكا، ليمثل نهاية حزينة لموسم كريسيتانو رونالدو قائد "الرحالة" ونجم يوفنتوس الإيطالي.

وفاز يوفنتوس في موسم 2019-2020 بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وتمكن من حجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس، باحتلال المركز الرابع، بعد تسعة مواسم من السيطرة على اللقب.

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