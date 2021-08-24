أخبار ريال مدريد: تجديد عقد فالفيردي وعرض يوفيتش على بيتيس

باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد على التعاقد مع نجم إيفرتون

أعلن نادي ريال مدريد، تمديد عقد لاعبه فيدي فالفيردي، لمدة موسمين، ليصبح ثاني رابع لاعب يجدد عقده الميرينجي خلال الموسم الحالي، بعد داني كارباخال، وتيبو كورتوا، وكريم بنزيما.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الملكي على موقع تويتر: "فالفيردي جدد عقده مع الفريق لنهاية يونيو 2027، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي".

أوضحت تقارير صحفية، رغبة باريس سان جيرمان، في الجلوس على طاولة المفاوضات مع ريال مدريد، بشأن صفقة كيليان مبابي المحتملة، لصفوف الميرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا، فإن باريس سان جيرمان، طلب التفاوض مع ريال مدريد لحسم مستقبل مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو، خاصة أن رغبة اللاعب هي الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

شهد مران ريال مدريد الجماعي اليوم، أنباء سارة لجمهور الفريق، بمشاركة مارسيلو لاعب الفريق، في التدريبات عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الموسم التحضيري للميرينجي.

وشارك الظهير البرازيلي في مران اليوم، واقترب من المشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام ريال بيتيس مساء السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ريال مدريد عرضت لاعبها لوكا يوفيتش، على ريال بيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع ديفنسا سنترال، فإن إدارة الميرينجي تريد أن يخرج المهاجم الصربي على سبيل الإعارة، ليحصل على المزيد من الدقائق ويكتسب خبرة أكثر في الملاعب الإسبانية، في ظل تقلص فرص مشاركته مع الميرينجي.

أوضحت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان، دخل في مفاوضات مع إيفرتون للتعاقد مع نجم الفريق ريتشارليسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، لتدعيم الخط الأمامي للميرينجي خلال الفترة المقبلة، بناء على طلب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.