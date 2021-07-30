أخبار ريال مدريد: انفراجة في أزمة بيل وتحديد سعر بيع أوديجارد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 30 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 30 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 30 يوليو 2021:

علمت مصادر موقع جول، وجود انفراجة قريب في أزمة قيد ريال مدريد، للاعبي الفريق من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم جاريث بيل، كاسيميرو، فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى رودريجو.

ووفقًا للصحفي ماريو كورتيجانا، فإن رابطة الدوري الإسباني، قررت أن يحتفظ جاريث بيل بوضعه الحالي كلاعب أوروبي، مما سيسمح للميرينجي بقيد الرباعي معًا.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي نابولي حدد سعر مدافعه كاليدو كوليبالي، الذي يحظى باهتمام من كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد ويرغب في التعاقد معه.

وبحسب صحيفة Repubblica، الإيطالية فإن فريق الجنوب الإيطالي، حدد 60 مليون يورو، للتخلي عن مدافعه السنغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد طلب من إدارة فريقه عرض إيسكو للبيع.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن اللاعب الإسباني لن يحصل على فرصة مع المدرب الإيطالي، ويقترب من الرحيل عن صفوف الميرينجي.

أعلن نادي ريال مدريد، تجديد عقد لاعبه داني كارفخال، حتى

ونشر الفريق الإسباني، بيانًا عبر موقع الرسمي أعلن فيه تجديد عقده مع كارفاخال لعام 2025، وأبدى اللاعب سعادته بالاستمرار في صفوف الميرينجي.

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد حدد سعر بيع مارتين أوديجارد، لاعب الفريق وسط اهتمام من آرسنال بالتعاقد معه.

ويريد اللاعب الدنماركي المشاركة بانتظام مع ريال مدريد وهذا الأمر يبدو صعبًا، وبحسب التقارير فإن ريال مدريد طلب 50 مليون يورو للتخلي عنه.