أخبار ريال مدريد: أنشيلوتي يريد عودة رونالدو والأخير يرد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 17 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021:

أنشيلوتي يطلب رونالدو في ريال مدريد ويتواصل معه

خطوة جديدة تقرب أوديجارد من آرسنال

ريال مدريد يأمل في حسم صفقة مبابي هذا الصيف

رسميًا .. ريال مدريد يجدد تعاقده مع كورتوا حتى عام 2026

رونالدو يرد على أنباء عودته إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، طلب عودة كريستيانو رونالدو، لصفوف الميرينجي وتواصل معه.

وبحسب التقرير الذي نشرته برنامج إل شيرينجيتو، فإن بعض المقربين من رونالدو تلقوا اتصالًا من المدرب الإيطالي، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع صاروخ ماديرا.

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد من الانتقال إلى صفوف آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن وكيل أعمال اللاعب النرويجي يتواجد حاليًا في لندن لإنهاء التفاصيل النهائية في الصفقة، قبل نهاية غلق سوق الانتقالات.

أشارت شبكة يورسبورت، أن إدارة ريال مدريد تعمل وتأمل حسم صفقة التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادي ريال مدريد، في بيان رسمي تجديد عقد حارس مرماه تيبو كورتوا، لخمس سنوات مقبلة.

وبحسب البيان الذي نشره الميرينجي، عبر حساباته الرسمية، فإن الحارس البلجيكي جدد عقده مع الفريق حتى 30 يونيو لعام 2026.

أوضح كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق موقفه من الأنباء التي ربطته بالعودة إلى الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب اللاعب البرتغالي، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستاجرام: " أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، القليل من الكلام والكثير من العمل، هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية، وفي ضوء ما قيل وكُتب مؤخرًا لابد لي من تحديد موقفي".

وأضاف: " كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا يمكنني السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي واستخدامه بهذه الطريقة، تركيزي الآن على مسيرتي المهنية وعملي فقط، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها وأي شيء آخر مجرد كلام".