أخبار ريال مدريد: أسينسيو لن يرحل.. و"الملكي" يرفض ضم ديمبيلي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 21 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021:

صحيفة "abc" الإسبانية كشفت أن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد قرر الاستمرار وعدم الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن أسينسيو قرر البقاء والقتال على مقعد في التشكيل الأساسي، ولن يفكر في الرحيل حتى نهاية الموسم.

موقع "Fichajes" الإسباني كشف أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع إيكر برافو ناشيء برشلونة السابق، الذي يلعب حاليًا مع باير ليفركوزن الألماني.

إيكر برافو 16 عامًا، يلعب في الهجوم، وقضى معظم فترة تكوينه في أكاديمية "لا ماسيا"، لكنه لم يحصل على فرصة للترقي إلى الفريق الأول.

ويلعب إيكر برافو حاليًا مع فريق تحت 19 عامًا في باير ليفركوزن، وفي ظل سياسة ريال مدريد في ضم المواهب الشابة، سيتحرك لضم اللاعب.

مع تقدم الأيام وعدم توقيع بول بوجبا لعقد جديد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، فإن الأندية التي ترغب في ضم الفرنسي الدولي في المجان بنهاية الموسم أصبحت أكثر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن عدم توقيع بوجبا لعقد جديد حتى الآن، جعل باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي إلى جانب ريال مدريد يدخلون الصراع لخطف اللاعب.

وسيكون على الأندية الراغبة في ضم بوجبا إغراء وكيل أعماله مينو رايولا، من أجل إنهاء الصفقة لصالحها في يناير المقبل، حيث يحقق للاعب التوقيع على عقد مبدئي حينها.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد أمامه فرصة للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له الرحيل مجانًا في يوليو 2022.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن عثمان ديمبيلي عرض خدماته على ريال مدريد عبر وكيل أعماله، إلا أن إدارة الملكي لا ترغب في إتمام هذه الصفقة.