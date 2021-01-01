أخبار برشلونة: يوفنتوس يراقب ديمبيلي وشرطين للتعاقد مع أجويرو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي يوفنتوس، يريد التعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط الجناح الفرنسي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال الفترة القادمة، ولكن تعمل الإدارة والجهاز الفني على إقناع اللاعب بالاستمرار، خاصة بعد استعادة جزء من مستواه هذا الموسم.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس يريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، في حال رحيله عن صفوف فريقه خلال الصيف القادم.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة ريال مدريد، وضع شرطين للتعاقد مع سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي الحالي الذي سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف المقبل.

وارتبط المهاجم الأرجنتيني بالانضمام إلى صفوف برشلونة خلال الصيف المقبل، خاصة في ظل ارتباطه بعلاقة قوية مع مواطنه ليونيل ميسي.

وبحسب شبكة كواترو، فإن لابورتا لا يريد التعاقد مع أجويرو، إلا عندما يوافق على تقليص راتبه عما يتقاضاه في مانشستر سيتي، بالإضافة إلى موافقته على أنه يكون لاعبًا بديلًأ وليس لاعبًا أساسيًا.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، تدرس تحسين عقد بيدري لاعب الفريق، بعد المستوى الذي ظهر به هذا الموسم، تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة الفريق الكتالوني، ستعمل على تحسين عقد بيدري الذي ينتهي في صيف 2022، ولكن الفريق لديه إمكانية تجديد العقد لمدة موسمين آخرين.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تدرب استعادة لاعب الفريق الشاب الذي انضم إلى بوروسيا دورتموند خلال الفترة الماضية.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة Fichajes، فإن إدارة برشلونة تسعى للتعاقد مع ماتيو موري لاعب بوروسيا دورتموند من جديد، بعد رحيله من أكاديمية الفريق.