أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس ونجم دورتموند بديل مبابي في باريس

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة بوكا جونيورز الأرجنتيني، تكثف جهودها في الفترة المقبلة، استعدادًا للتعاقد مع لوكاس توريرا نجم آرسنال الإنجليزي.

ويخوض توريرا الموسم الحالي، على سبيل الإعارة في صفوف أتلتيكو مدريد، ولا يبدو أن إدارة الروخي بلانكوس تفكر في تحويل الصفقة إلى بيع نهائي.

وبحسب TyC Sports، فإن إدارة الفريق الأرجنتيني مستعدة لتحمل جزء من راتب توريرا، بالإضافة إلى دفع مليون يورو للتعاقد معه في الصيف المقبل.