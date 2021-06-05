أخبار برشلونة: ميسي يختار فريقه الأمريكي، وموريبا يقرر البقاء

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 5 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 5 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 5 يونيو 2021:

برشلونة يقترب من تجديد عقد موريبا

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة توصل لاتفاق مع إلياش موريبا وسوف يمنحه عقدًا جديدًا خلال الفترة المقبلة.

اللاعب ينتهي عقده في 2022 ولكنّه وافق على شروط برشلونة ومستعد للاستمرار في الفريق.

جايا يغلق مفاوضات التجديد مع فالنسيا ويقترب من برشلونة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ خوسيه جايا، لاعب فالنسيا، أوقف مفاوضات التجديد ومستعد للرحيل.

وأشارت إلى أنّ برشلونة أبرز الفرق التي ترغب في ضم اللاعب خاصة وأنّ ماتيو أليماني، المدير الرياضي للبلوجرانا، سبق وعمل مع الخفافيش ولديه علاقة قوية مع اللاعب.

وبحسب المصادر المختلفة فإنّ جايا كان قريبًا من الرحيل الصيف الماضي لكن قرر الاستمرار.

ميسي يقرر الرحيل لإنتر ميامي

أكدت تقارير صحفية أنّ ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، قرر الموافقة على التمديد لعامين على أن يرحل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واختار ميسي اللعب لصالح فريق إنتر ميامي الأمريكي قبل العودة والعمل في منصب إداري في برشلونة.

فاتي يزف أخبارًا سارة لبرشلونة

زفّ أنسو فاتي، موهبة برشلونة، بشرى سارة للجماهير بعد تأكيد استجابته للعلاج وتحسن وضع قدمه بعد العملية الأخيرة.

وقال فاتي في تصريحات عقب مباراة إسبانيا والبرتغال إنّه يشعر بأنّه في وضع أفضل ويحاول بذل كل ما لديه ليعود قبل انطلاق الموسم الجديد.

صفقة تبادلية مع يوفنتوس

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ برشلونة قرر إعادة ميراليم بيانيتش إلى يوفنتوس بعد خروجه من حسابات رونالد كومان.

وسوف يحاول الفريق الكتالوني الاستفادة منه بالتعاقد مع أليكس ساندرو في صفقة تبادلية.