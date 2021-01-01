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أخبار الانتقالات | سرقة باريس لبرشلونة وصدمة كونتي

أخبار الانتقالات اليوم 5 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Antonio Conte Inter Borussia Monchengladbach
Getty Images

برشلونة وآرسنال يطاردان نجم البرازيل

2021-06-05T08:10:24Z

أوضحت "جلوبو" أن آرسنال وبرشلونة يتابعان عن كثب يوري ألبرتو، مهاجم إنترناسيونال الشاب.

اللاعب السابق لسانتوس تطور كثيراً مع فريقه الحالي والتقرير قال إن سعره قد بلغ 10 مليون يورو.

بيل يقرر الاعتزال

2021-06-05T08:09:13Z

صحيفة "ماركا" قالت إن النجم الويلزي جاريث بيل اتخذ قراراً نهائياً بالاعتزال بعد أمم أوروبا 2020.

الجريدة أوضحت أن الويلزي سيبحث مع ريال مدريد سبل فسخ عقده الممتد حتى نهاية الموسم القادم.

تريبيير قريب من مانشستر يونايتد

2021-06-05T08:07:51Z

"ميرور" أفادت بأن كيران تريبيير، مدافع أتلتيكو مدريد، يقوم حالياً بالبحث عن منزل في مانشستر تمهيداً لعودته للبريميرليج.

الصحيفة قالت إن لاعب الروخي بلانكوس في مفاوضات بالوقت الراهن مع مانشستر يونايتد.

اتفاق وشيك بين ساري ولاتسيو

2021-06-05T08:07:02Z

أوضحت "سكاي" أن لاتسيو قد توصل لاتفاق مع ماوريتسيو ساري ليكون المدير الفني الجديد للفريق العاصمي.

المدرب الإيطالي سيتحصل على راتب يقارب 3.5 مليون يورو بالموسم وسيخلف سيموني إنزاجي الذي تولى تدريب إنتر.

تيفيز يعلن الاعتزال

2021-06-05T08:06:18Z

أعلن قائد بوكا جونيورز كارلوس تيفيز اعتزاله في مؤتمر صحفي مساء الجمعة.

النجم الأرجنتيني أكد مغادرته بوكا ولكن فتح الباب للعودة بعد شهور من باب فريق جديد.

باريس يحاول خطف فاينالدوم

2021-06-05T08:04:12Z

أكدت "ESPN" و"فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان قد تقدم بعرض مادي ضخم للتعاقد مع جورجينيو فاينالدوم.

اللاعب كان على وشك التعاقد مع برشلونة مجاناً بعد نهاية عقده مع ليفربول، ولكن المصادر أكدت دخول باريس على الخط بآخر اللحظات.

طلب إنجليزي على موريبا

2021-06-05T08:02:41Z

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كونتي يرفض توتنهام

2021-06-05T08:01:32Z

أكدت عدة مصادر في إيطاليا وإنجلترا أن المفاوضات بين توتنهام والمدير الفني أنطونيو كونتي قد انهارت.

الإيطالي لم يعجبه خطط الفريق بخصوص سوق الانتقالات، كما أن الفارق في العرض والطلب بخصوص الراتب بلغ ثلاثة ملايين يورو.