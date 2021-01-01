أخبار برشلونة: فاتي يقترب من العودة، وموهبة جديد في الطريق

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة يضع مسألة تجديد عقد سيرجي روبيرتو مع الفريق على قائمة الأولويات خلال الفترة المقبلة.

عقد روبيرتو ينتهي في صيف 2022، إلا أن القائد الرابع للنادي الكتالوني يحظى بثقة رونالد كومان ويرغب في استمراره رفقة برشلونة.

جدير بالذكر أنّ روبيرتو تعرض للعديد من الإصابات خلال الموسم الجاري والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات.

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنّ إدارة برشلونة تدرس تمديد عقد نيكو جونزاليس وتصعيده إلى الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى إنّ إدارة برشلونة متفائلة بشأن بقاء اللاعب وقيمته والإضافة التي سوف يقدمها خلال المواسم المقبلة.

بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنّ برشلونة يدخل سباق التعاقد مع سيرخيو أجويرو بقوة ويرغب في جلب اللاعب بالمجان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت إلى أنّ الإدارة ترى اللاعب الخيار الأقل تكلفة، إلا أنّه لا يوجد تسرع في مسألة التعاقد معه، إذ تضع الإدارة شروطًا مالية نظرًا للأزمة الاقتصادية الحالية.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت أنّ أجويرو يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي وقد ينضم إلى توتنهام أو تشيلسي.

أكدت إذاعة "راك 1" أنّ أنسو فاتي استجاب للعلاج بصورة جيدة وخطة استعادته للملاعب تسير بالصورة المناسبة مما يبشر بعودته قريبًا.

فاتي قد يجد صعوبة في اللحاق بمباريات الموسم الجاري، لكنّ اللاعب يهدف للعودة والاستعداد الكامل لأجل بطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني.

وكان فاتي قد تعرض للإصابة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني وغاب عن المشاركة في المباريات منذ حينها.