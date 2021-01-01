أخبار الانتقالات: كين يصدم ريال مدريد وبرشلونة وفاران على رادار مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن العرض الذي ستقدمه إدارة برشلونة لمحاولة التعاقد مع سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، سيكون أقل من العرض الذي ستقدمه إدارة يوفنتوس.

وينتهي عقد أجويرو رفقة مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وسيرحل اللاعب الأرجنتيني بعدها وارتبطت العديد من الأندية بالتعاقد معه، على رأسهم مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، برشلونة، يوفنتوس، إنتر.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت، فإن برشلونة سيقدم عرضًا ماليًا للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، ولكنه سيكون أقل من العرض الذي قدمته إدارة يوفنتوس والبالغ 10 مليون يورو سنويًا.