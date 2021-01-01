أخبار الانتقالات: كين يصدم ريال مدريد وبرشلونة وفاران على رادار مانشستر يونايتد

بايلي يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد
أوضحت تقارير صحفية، أن إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، سيرفض العرض الذي ستقدمه إدارة فريقه له لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد المدافع الإيفواري مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم المقبل، وبحسب شبكة ESPN فأن بايلي سيرفض عرض تجديد عقده وسيطلب الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
عرض يوفنتوس يتفوق على برشلونة في سباق ضم أجويرو
أشارت تقارير صحفية، إلى أن العرض الذي ستقدمه إدارة برشلونة لمحاولة التعاقد مع سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، سيكون أقل من العرض الذي ستقدمه إدارة يوفنتوس.
وينتهي عقد أجويرو رفقة مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وسيرحل اللاعب الأرجنتيني بعدها وارتبطت العديد من الأندية بالتعاقد معه، على رأسهم مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، برشلونة، يوفنتوس، إنتر.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت، فإن برشلونة سيقدم عرضًا ماليًا للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، ولكنه سيكون أقل من العرض الذي قدمته إدارة يوفنتوس والبالغ 10 مليون يورو سنويًا.
رافاييل فاران على رادار مانشستر يونايتد
أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد تبحث عن مدافع قوي يشكل شراكة مع هاري ماجواير قائد الفريق، في دفاع الشياطين الحمر.
وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد الحالي ولكنه سيدخل في مفاوضات لتقليل سعره.
وكان المدافع الفرنسي، قد ألمح في وقت سابق إلى نيته في الرحيل عن ريال مدريد، وخوض تجربة جديدة خارج الملاعب الإسبانية.
نيمار يعلن عن موقفه من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان
كشف نيمار، لاعب باريس سان جيرمان عن موقفه من تجديد عقده والاستمرار رفقة الفريق الباريسي، خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد نيمار مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، وارتبط اللاعب البرازيلي بالرحيل والعودة إلى صفوف برشلونة الذي حاول التعاقد مع اللاعب في أكثر من مرة.
ومن جانبه شدد نيمار في تصريحات صحفية، أن تجديد عقده مع باريس لم يعد مشكلة، وأنه يشعر بسعادة كبيرة رفقة بطل فرنسا ولا يفكر في الرحيل.
بايرن ميونخ واثق من الحصول على هالاند في حالة واحدة
إدارة بايرن ميونخ، واثقة من الحصول على خدمات إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، والذي يعد هدفًا للعديد من الأندية ولكن في حالة واحدة.
وارتبط هالاند بالرحيل عن صفوف دورتموند، في الصيف المقبل وسط اهتمام من ريال مدريد ومانشستر سيتي، وغيرهم من الفريق التي تريد التعاقد مع المهاجم النرويجي.
وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن بايرن ميونخ واثق من الحصول على خدمات هالاند، في حال استمراره مع دورتموند حتى صيف 2022.
هاري كين يفضل الاستمرار داخل الدوري الإنجليزي
صدم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، الأندية التي تريد التعاقد معه خلال الموسم المقبل، بعدما كشف عن رغبته في الاستمرار داخل الملاعب الإنجليزية.
وارتبط كين بالرحيل عن توتنهام في الصيف المقبل، وخوض تجربة جديدة وأكد اللاعب الإنجليزي أنه سيكشف عن مستقبله عن بطولة اليورو الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة إندبيندت الإنجليزية فإن المهاجم الإنجليزي صاحب الـ 27 عامًا، يفضل البقاء داخل إنجلترا، ومانشستر يونايتد وسيتي هما الأقرب لضمه.
تشيلسي في حيرة بين مدافع أتلتيكو مدريد أو إشبيلية
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة تشيلسي حريصة على تدعيم دفاعات الفريق، من الدوري الإسباني ولكنها في حيرة من أمرها بين التعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد أو إشبيلية.
وبحسب صحيفة La Razon، فإن إدارة البلوز في حيرة من أمرها بشأن التعاقد مع خوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، أو جول كوندي مدافع إشبيلية.