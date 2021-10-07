أخبار برشلونة: صفقة تبادلية مع سيتي.. وميسي الجديد يطرق الباب

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 7 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021:

في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي، فإن النادي الإنجليزي مهتم بالحصول في المقابل على أحد لاعبي "البلوجرانا".

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أشارت إلى أن بيب جوارديولا يأمل في الحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي مقابل السماح برحيل ستيرلينج عن فريقه.

اقترب برشلونة من الحصول على خدمات اللاعب التركي إيمري ديمير قادمًا من نادي قيصري سبور التركي.

ديمير يُطلق عليه لقب "ميسي الجديد"، واتفق برشلونة بالفعل مع النادي التركي للحصول على خدماته مقابل مليوني يورو على أن يواصل في فريقه حتى الصيف المقبل.

لكن موقع "Barcelona noticias" أشار إلى أن تألق ديمير في الموسم الحالي يدفع برشلونة إلى محاولة استدعاء اللاعب للانضمام إلى الفريق في يناير المقبل بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي ميلان الإيطالي يسعى إلى الحصول على خدمات أليكس كويادو جناح برشلونة الشاب الذي يبدو مستقبله غامضًا.

كويادو ليس راضيًا عن وضعه الحالي في برشلونة، بالجلوس على مقاعد البدلاء وعدم الحصول على فرصة للانضمام إلى الفريق الأول.

ومع استمرار عقده حتى صيف 2023، فإن ميلان الإيطالي سيحاول الحصول على خدمات كويادو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يسعى في القريب العاجل للتخلص من الثنائي الفرنسي صامويل أومتيتي وكليمون لونجليه، وأن النادي الكتالوني مستعد للاستماع إلى أي عروض مقدمة إلى الثنائي.

ومع تراجع الثنائي في ترتيب مدافعي برشلونة تحت قيادة رونالد كومان، فإن رحيلهما أصبح حتميًا بالنظر إلى الراتب الكبير اللذان يحصلان عليه.