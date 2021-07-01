أخبار برشلونة: توضيح سبب تأخر تجديد ميسي وإنتر يريد روبيرتو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 1 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 1 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | قنبلة مبابي وثورة إنتر

أخبار برشلونة اليوم الخميس 1 يوليو 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي إنتر الإيطالي، في التعاقد مع سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن إدارة النيراتزوري، أبدت اهتمامها بالتعاقد مع روبيرتو لخلافة أشرف حكيمي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.

أوضح جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، سبب تأخير الإعلان الرسمي عن تجديد عقد أسطورة الفريق ليونيل ميسي، والذي انتهى بشكل رسمي مع الساعات الأولى من اليوم الأول من يوليو لعام 2021.

وفي تصريحات صحفية، شدد لابورتا، على أن تأخير الإعلان عن تجديد عقد ميسي رفقة الفريق الكتالوني، يتعلق باللعب المالي النظيف، ولكنه شدد على استمرار البرغوث الأرجنتيني بألوان البلاوجرانا.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة هددت صامويل أومتيتي بفسخ عقده، إن لم يوافق على العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعمل إدارة برشلونة، على التخلص مع المدافع الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني، ورغبة الإدارة في تقليل النفقات.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن برشلونة لا يمانع في فسخ عقد أومتيتي إن لم يوافق على العروض المقدمة له، والتي كان آخرها الانتقال إلى مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة.

اقترب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، من حسم صفقة التعاقد مع جونيور فيربو، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى مراحل متقدمة، وسينضم فيربو للفريق الإنجليزي بعقد يمتد إلى أربعة مواسم مقابل 17 مليون يورو.

أفادت أنباء صحفية عن رغبة برشلونة، في التعاقد لاعب ساسولو الإيطالي مانويل لوكاتيللي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن الفريق الكتالوني انضم لسباق الأندية التي تريد التعاقد مع النجم الإيطالي، بعد مستواه في بطولة اليورو الحالية، وسط منافسة مع العديد من الأندية الكبرى وعلى رأسها يوفنتوس وباريس سان جيرمان.