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أخبار الانتقالات | قنبلة مبابي وثورة إنتر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم،1 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Kylian Mbappe PSG 2020-21
Getty

رسمياً | ريبيري يرحل عن فيورنتينا

2021-07-01T07:04:45Z

انتهى رسمياً عقد فرانك ريبيري مع ناديه فيورنتينا عقب عامين مع النادي الإيطالي.

وبحسب مواطنه سيباستيين فراي، لم يتلق ريبيري أي عروض للتمديد مع الفيولا.

فولهام يقترب من سيلفا

2021-07-01T07:01:28Z

اقترب فولهام من تعيين مدرب جديد في صورة البرتغالي ماركو سيلفا.

مدرب إيفرتون السابق سيحل محل سكوت باركر الذي رحل بعد هبوط الفريق الموسم الماضي للدرجة الأول.

إنتر يتحرك لضم أونانا

2021-07-01T06:58:10Z

أكدت "سكاي" جدية إنتر في التعاقد مع حارس أياكس أندريه أونانا هذا الصيف.

الحارس الكاميروني عقده ينتهي في يونيو 2022 وحالياً موقوف بسبب تعاطي المنشطات.

ساسوولو: آرسنال يريد لوكاتيلي

2021-07-01T06:56:14Z

أكد جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسوولو، مع "سكاي" أن آرسنال تقدم بعرض جاد لضم نجمه مانويل لوكاتيلي.

كارنيفالي أكد الاتصالات مع إنتر كذلك بخصوص مهاجمه جياكومو راسبادوري.

ماروتا: مهتمون ببيلرين ولازاري

2021-07-01T06:52:10Z

أوضح مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي مارووتا مع "سكاي" أن ناديه مهتم بالثنائي هيكتور بيلرين ومانويل لازاري لتعويض أشرف حكيمي.

المدير الرياضي أكد صعوبة صرف الأموال بقوة، وأوضح عدم صحة صفقة التبادل مع فيورنتينا بضم الحارس بارتولمي دراجوفسكي مقابل ستيفانو سينسي.

رسمياً | كيم يغادر النصر

2021-07-01T06:51:18Z

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مبابي يقرر مغادرة باريس

2021-07-01T06:49:11Z

فجرت "ليكيب" مفاجأة كبرى بعد أن كشفت عن عزم كيليان مبابي عدم التمديد مع باريس سان جيرمان وطلب الرحيل.

وبحسب التقرير، النجم الشاب سيرفض بي إس جي رحيله، وسيطلب منه لعب الموسم المقبل، الأخير في عقده ثم الرحيل مجاناً الصيف التالي.

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رسمياً | ميسي ليس لاعباً في برشلونة

2021-07-01T06:48:39Z

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الأهلي يفاوض نجم كوبا أمريكا

2021-07-01T06:47:59Z

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