أخبار برشلونة: تعقد مسألة رحيل جريزمان وهروب نجم مانشستر سيتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 12 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 12 يوليو 2021:

رحيل جريزمان عن برشلونة شبه مستحيل

كشفت شبكة ESPN البريطانية أنّ رحيل أنطوان جريزمان عن برشلونة لن يكون سهلًا نظرًا لراتبه المرتفع.

وأوضحت أنّ برشلونة يرغب في التخلص من اللاعب لتوفير النفقات وخفض سلم الرواتب لكن الأمر لن يكون سهلًا في ظل عدم وجود فريق قادر على دفع هذا الراتب.

هدف برشلونة يقترب من يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أنّ نادي يوفنتوس يقترب من إتمام التعاقد مع جابرييل خيسوس من صفوف مانشستر سيتي.

وأصبح اللاعب على قمة المطلوبين من البيانكونيري رغم اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

ليفربول قد يفسد خطط برشلونة في سوق الانتقالات

تحاول إدارة ليفربول عرقلة صفقة برشلونة التبادلية مع أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع ساؤول مقابل أنطوان جريزمان.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ ليفربول بحاجة إلى دفع 50 مليون إسترليني لضم اللاعب وحرمان برشلونة من التعاقد معه.

قائد شباب برشلونة قد ينضم لريال مدريد

يقترب خاومي جاردي، قائد برشلونة تحت 17 عامًا، من الرحيل عن صفوف الفريق لأجل الانضمام إلى ريال مدريد، بحسب صحفية "سبورت".

وكان من المفترض أن ينضم جاردي إلى الفترة التحضيرية لفريق برشلونة ب لكنّه قرر مغادرة النادي بعد خمس سنوات والرحيل إلى النادي الملكي.

مارسيليا يرغب في التعاقد مع كوتينيو

اقترب نادي مارسيليا من حل أزمة برشلونة وإتمام التعاقد مع فيليبي كوتينيو خلال الفترة المقبلة.

ويحاول النادي الكتالوني التخلص من كوتينيو لتقليل سقف رواتب الفريق.