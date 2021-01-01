مدونة حية

أخبار الانتقالات | حارس جديد لبرشلونة وصراع على دامسجارد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 12 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Mikkel Damsgaard Denmark
Getty Images

رسمياً | براداريتش ينضم للأهلي

2021-07-12T08:28:56Z

اقرأ هنا

سوسييداد قريب من حارس آرسنال السابق

2021-07-12T08:27:47Z

أوضحت "آس" أن ريال سوسييداد في مفاوضات للتعاقد مع حارس برايتون مات ريان هذا الصيف.

ريان أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في آرسنال ولكن لم يتم تجديدها.

مانشستر سيتي يستهدف مدافع فولهام

2021-07-12T08:26:19Z

ذكرت "صن" أن مانشستر سيتي يتابع عن كثب مدافع فولهام أنتوني روبينسون.

اللاعب يملك عقداً حتى 2024 وأبدى وولفرهامبتون رغبته أيضاً بضمه بحسب التقرير.

مارسيليا يتحرك نحو كوتينيو

2021-07-12T08:25:35Z

اقرأ هنا

وكيل أمرابط يوضح مستقبله

2021-07-12T08:24:12Z

اقرأ هنا

تغيير في حراسة مرمى برشلونة

2021-07-12T08:22:50Z

أوضحت "موندو" أن برشلونة سيتخلى عن نيتو في الميركاتو الصيفي ويستعرض عدة أسماء لتعويضه.

الأسم الأول حارس بلد الوليد جوردي ماسيب، والثاني هو أيتور من ليفانتي بحسب التقرير.

صراع ثلاثي على سانشيس

2021-07-12T08:21:35Z

ذكرت "le 10 sport" أن قطبي العاصمة لندن آرسنال وتوتنهام مهتمان بخدمات البرتغالي ريناتو سانشيس.

اللاعب الفائز بلقب الدوري الفرنسي مع ليل تحت أنظار برشلونة كذلك بحسب التقرير، ولكن سعره المرتفع يصعب الصفقة على النادي الإسباني.

ميلان يفاوض تراوري

2021-07-12T08:20:21Z

ذكرت "سكاي" أن ميلان في مفاوضات مع موناكو بالساعات الماضية لضم الظهير الأيسر فودي بالو تراوري.

اللاعب سعره يقدر في حدود ستة ملايين يورو وسيكون تدعيماً للجبهة اليسرى مع تيو هيرنانديز.

ريال مدريد يدخل سباق دامسجارد

2021-07-12T08:19:10Z

ذكرت "توتوسبورت" أن ريال مدريد هو آخر المهتمين بخدمات ميكيل  دامسجارد، نجم الدنمارك وسامبدوريا.

وارتبط اللاعب الذي تقدر قيمته بحدود 40 مليون يورو ببرشلونة ويوفنتوس وعديد الأندية الكبرى عقب تألقه في اليورو.