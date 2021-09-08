أخبار برشلونة: تحديد مدة غياب ديست وقلق بسبب ألبا

تعرف على كل ما يخص برشلونة بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021 والاستعداد للانخراط في الميركاتو الشتوي 2022، ومن هم أبرز الانتدابات المتوقعة؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة مطالبة بدفع 20 مليون يورو، إلى ليفربول بسبب فيليبي كوتينيو، لاعب الفريق الكتالوني، الذي انضم للبلاوجرانا في يناير 2018.

وكشفت صحيفة آس، أن برشلونة سيدفع 20 مليون يورو للريدز، إن وصلت مشاركات كوتينيو مع الفريق إلى 100 مباراة، وتفصله 10 مباريات للوصول إلى هذا الرقم.

كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب سيرجينو ديست، لاعب برشلونة عن الملاعب، بعد إصابته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الظهير الأيمن سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 15 يومًا بعد إصابته في التواء في الكاحل.

كشفت تقارير صحفية، أن جوردي ألبا لاعب برشلونة، يثير القلق في قلب الجهاز الفني لفريق، خلال الفترة المقبلة بسبب غيابه عن مباراة منتخب إسبانيا اليوم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت، فإن ألبا يعاني من انزعاج عضلي، وجلس على مقاعد البدلاء اليوم، وسيعود لفريقه يوم الخميس المقبل وسيقيم وضعه الطاقم الطبي للفريق الكتالوني.

أوضح رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة سبب موافقته على رحيل إميرسون، لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انضمامه للفريق بأسابيع.

وبحسب ما ذكره المدرب الهولندي للصحافة الإسبانية، فإنه أراد مساعدة برشلونة في الأزمة المالية التي يمر بها، ووافق على بيع الظهير البرازيلي بالرغم من الاقتناع بقدراته الفنية.