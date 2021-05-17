أخبار برشلونة: تحديد بديل كومان وتهديد مستقبل ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 17 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 17 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثين 17 مايو 2021:

أعلنت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة قرر إنهاء التعاقد مع رونالد كومان، مدرب الفريق، بعد النتائج السيئة في الآونة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، هو الأقرب لقيادة النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ تشافي جدد عقده مع السد القطري إلا أنّ التقارير الصحفية تشير إلى وجود بند يسمح له بالرحيل حال تلقى عرضًا من برشلونة.

أعلن مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، خضوعه لعملية جراحية في الركبة وغيابه عن المباراة الأخيرة ضد إيبار في الدوري الإسباني.

كما لن يشارك مع منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا المقبلة.

حقق نادي برشلونة إنجازًا تاريخيًا بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا للسيدات أمس، الأحد، متغلبًا على تشيلسي برباعية نظيفة.

وأصبح برشلونة أول فريق في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات في كرة القدم.

😍 HISTÒRIC

El Barça, primer club del món en assolir la @ChampionsLeague i la @UWCL !



🤩 HISTÓRICO

¡El Barça, primer club del mundo en ganar la @ChampionsLeague y @UWCL !



🏆 HISTORY

Barça is the first club to have won both the @ChampionsLeague & the @UWCL !

💙 #MesQueUnClub ❤️ pic.twitter.com/WJuOxlHbdE — 🏆 CAMP1ONES 🏆 (@FCBfemeni) May 16, 2021

علّق سيرجي بينيايف، الملقب بميسي الروسي، على اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ونشر صاحب الـ16 عامًا صورة له أثناء التحدث مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، معلقًا بأنّه تواصل معه بعد معرفته بأخبار اهتمام النادي الكتالوني بضمه.

وأشاد اللاعب باهتمام ميسي مؤكدًا أنّ الأمر يعني له الكثير.

تجددت الشكوك حول مستقبل ليونيل ميسي بعد خروج برشلونة رسميًا من سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

وأكدت التقارير الصحفية أنّ اللاعب أجل مشروع التمديد حتى نهاية الموسم، وبعد خروج برشلونة من سباق الدوري فإن اللاعب سوف يدرس الخيارات المتاحة له خلال الفترة المقبلة.

ويحتاج ميسي لحسم قراره قبل 30 يونيو المقبل وهي نهاية عقده مع برشلونة.