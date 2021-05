أخبار برشلونة: تحديد بديل كومان وتهديد مستقبل ميسي

😍 HISTÒRIC

El Barça, primer club del món en assolir la @ChampionsLeague i la @UWCL !



🤩 HISTÓRICO

¡El Barça, primer club del mundo en ganar la @ChampionsLeague y @UWCL !



🏆 HISTORY

Barça is the first club to have won both the @ChampionsLeague & the @UWCL !

💙 #MesQueUnClub ❤️ pic.twitter.com/WJuOxlHbdE