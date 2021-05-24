أخبار برشلونة: أومتيتي يرفض الرحيل، وثلاثي يزين تشكيل الموسم

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 24 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 24 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 24 مايو 2021:

لاعب برشلونة يهدد بالرحيل لو استمر كومان

كشف تقارير صحفية أن ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، قرر الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني حال استمر رونالد كومان مدربًا.

وأوضحت التقارير أنّ اللاعب يعرف أنّه لن يحصل على دقائق للمشاركة لو استمر الهولندي ويفضل المغادرة، إلا أنّه في حال تم إقالة كومان فقد يستمر لموسم إضافي.

ثلاثي من برشلونة في تشكيل الدوري الإسباني

بحسب "OptaPro" فإنّ التشكيل المثالي للدوري الإسباني لموسم 2020-2021 يشمل ثلاثي فقط من صفوف برشلونة.

ويتواجد كليمون لونجليه وفرينكي دي يونج وليونيل ميسي، بينما تواجد من أتلتيكو مدريد يان أوبلاك وكوكي ولويس سواريز.

بجانب ثنائي إشبيلية خيسوس نافاس وكوندي وثنائي ريال مدريد لوكا مودريتش وكريم بنزيما ولاعب واحد من ويسكا هو الظهير الأيسر جافي جالان.

برشلونة يتمسك بديمبيلي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يحاول الإبقاء على عثمان ديمبيلي بعد تقديم اللاعب لموسم كامل دون التعرض لإصابات خطيرة.

وأشارت إلى أنّ النادي الكتالوني لا يرغب في التخلي عن جناح الفريق بعد تجاوزه مرحلة الإصابات ويؤمن بأنّه جزء من مشروع المستقبل.

أومتيتي يرفض الرحيل رغم التعاقد مع بديله

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ صامويل أومتيتي لا يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنّه رغم اقتراب إيريك جارسيا من صفوف النادي إلا أنّ اللاعب يود إثبات ذاته في الموسم المقبل رغم أنّ عقده ينتهي في صيف 2023.

برشلونة يؤمن عقد "تشافي الجديد

أكد الصحفي فابريزيو رومانو أنّ برشلونة فعّل بند تمديد عقد ريكي بوتش، والملقب بتشافي الجديد، ليستمر اللاعب حتى 2023.

وأوضح أنّ جوان لابورتا، رئيس النادي، مؤمن بإمكانيات اللاعب الشاب ولن يدعه يرحل بالمجان في الصيف الحالي.