أخبار الانتقالات - صفقة صادمة في ريال مدريد وبديل تير شتيجن مع برشلونة

بيل يثير الغموض حول مستقبله
مبابي والخليفي بين الرحيل والبقاء
خرج نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بتصريحات مبهمة بعض الشيء ألمح خلالها إلى أنه يعيش أيامه الأخيرة في نادي العاصمة الفرنسية.
رئيس النادي رد بعد ذلك في تصريحات منفصلة ليؤكد بقاء النجم الفرنسي.
مبابي يلمح إلى قرب الرحيل، والخليفي يرد: باقٍ بنسبة 100%
بوتش يجدد تعاقده مع برشلونة
حسب كالتشيو ميركاتو، فإن ريكي بوتش لاعب برشلونة مدد تعاقده مع الفريق حتى صيف 2023 بموجب البند المتواجد في العقد.
برشلونة منع بذلك عن نفسه خطر خسارة اللاعب مجانًا مع إمكانية توقيعه لأي نادٍ بعد ستة أشهر.
بوتش لعب 24 مباراة في جميع المسابقات مع برشلونة هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا.
هازارد يرغب في العودة إلى تشيلسي!
يرغب إيدين هازارد لاعب ريال مدريد في العودة مجددًا لصفوف تشيلسي الصيف المقبل في صفقة مفاجئة حسب برنامج "الشينجريتو"
ولم يلعب هازارد مع ريال مدريد بشكل منتظم مطلقًا في الموسمين الماضيين مع تعرضه لاكثر من 18 إصابة خلال هذه الفترة.
جاسبريني إلى يوفنتوس؟
أشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو إلى أن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتلانتا مرشح بقوة لخلافة بيرلو في تدريب يوفنتوس.
بيرلو مع يوفنتوس خسر لقب الدوري لمصلحة إنتر ميلان ولم يضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا إلا في الأسبوع الأخير مع مستويات سيئة نالت انتقاد الكثيرين مما قد يعجل برحيله.
مانشستر سيتي مصر على التعاقد مع مهاجم كبير
حسب ديلي ميل، فإن مانشستر سيتي يهدف للتعاقد مع مهاجم قوي الصيف المقبل لخلافة سيرخيو أجويرو الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.
هاري كين يظل المرشح الأول في مانشستر سيتي مع إعلان رغبته في الرحيل وسط منافسة من مانشستر يونايتد وتشيلسي.
إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أيضًا مرشح بقوة للتواجد في مانشستر سيتي ولكن المبلغ المادي المطلوب من النادي الألماني قد يكون العائق