أخبار برشلونة: برشلونة يتعجل في بيع راكيتيتش وسباق لندني على أومتيتي

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم الخميس 2 أبريل 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق انتقالات الصيف القادم وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الخميس 2 أبريل 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار برشلونة اليوم الخميس 2 أبريل 2020

برشلونة يتعجل في رحيل راكيتيتش

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يرغبون في سرعة بيع النجم الكرواتي راكيتيتش من أجل الإستعداد للصفقات المُقبلة في الميركاتو الصيفي.

البرسا وضع 20 مليون يورو كحد أدنى لبيع راكيتيتش ومن المتوقع أن يرحل اللاعب إلى الدوري الإيطالي .

سباق لندني بين آرسنال وتشيلسي على أومتيتي

بحسب موندو ديبورتيفو فإن آرسنال وتشيلسي مهتمان بالتعاقد مع مدافع برشلونة صامويل أومتيتي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الصحيفة أن البلاوجرانا بالتأكيد سيستمع للعروض، حيث أن الفرنسي لم يظهر بقميص الكتلان هذا الموسم إلا في 11 مباراة فقط في الدوري الإسباني.

فيرنر بإمكانه اللعب لأكبر الأندية في العالم

قال تيلر آدمز لاعب لايبزيج أن زميله في الفريق تيمو فيرنر قادر على اللعب لأي فريق من المستويات القوية في أوروبا.

سجل الألماني الدولي 27 هدفًا في 36 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، وهو ما دفع آدمز للقول لـESPN أن مهاجم الريدبولز سيواصل النسق العالي مع أي فريق في العالم.

وقال آدمز: "إذا كنت قادرًا على التسجيل بهذه الطرق المختلفة ، ستكون قادرًا على اللعب في المستويات العليا لوقتٍ طويل، لأكبر الأندية وللمنتخب الدوري بالتأكيد".

جدير بالذكر أن فيرنر يحظى باهتمام كبيرين من القارة العجوز، هما ليفربول وبرشلونة .

مانشستر يونايتد يتصدر السباق على كوتينيو

قالت الديلي ميل أن مانشستر يونايتد تواصل مع نجم ليفربول السابق فيليبي كوتينيو من أجل ضمه في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويلعب البرازيلي الآن لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة من برشلونة ، والذي يبدو مستعدًا للتخلي عن اللاعب لتوفير الأموال خاصةً مع رغبة الكتلان في ضم نيمار ولاوتارو مارتينيز.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ليس الوحيد الذي يرغب في ضم كوتينيو، بل هناك رغبة ملحة من تشيلسي في انضمام صانع ألعاب منتخب البرازيل.

برشلونة يخطط لضم نيمار ولاوتارو

قالت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة يخطط لضم الثنائي نيمار ولاوتارو مارتينيز في سوق الانتقالات الصيفية.

وقد يلجأ البلاوجرانا لإدخال بعض اللاعبين مثل ديمبيلي وجريزمان وكوتينيو في أي من الصفقتين لتخفيض السعر.

وتبدو صفقة انضمام لاوتارو من الإنتر أسهل، خاصةً مع إعرابه من قبل عن رغبته بمزاملة قائد منتخبه الأرجنتين ليونيل ميسي، كما أن شرطه الجزائي مقدر بـ111 ملايين يورو.

أما نيمار فلن يكون من السهل ضمه بالنظر لتاريخ العلاقات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة ، كما أن العاصمي الفرنسي لن يقبل بأقل من 160 مليون يورو للاستغناء عنه.

برشلونة بين حلم نيمار وأمل كورزاوا!

بحسب سبورت كتالونيا فإن برشلونة لا يرغب فقط في استعادة نيمار من باريس سان جيرمان، بل له هدف آخر في العاصمي الفرنسي، وهو الظهير الأيسر لايفين كورزاوا.

وينتهي عقد الفرنسي الدولي مع الفريق مع حلول سوق الانتقالات الصيفية، ويستهدف البلاوجرانا ضمه لخلق منافسة لجوردي ألبا والذي تراجع مستواه في المواسم الأخيرة لغياب المنافسة على مركز الظهير الأيسر.

برشلونة ليس الوحيد المهتم بضم كورزاوا، حيث يحظى بمتابعة من ليفربول والإنتر ونابولي وآرسنال .