أخبار انتقالات برشلونة: الإنتر مصمم على فيدال وتوديبو يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 31 ديسمبر، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان.

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد أول 8 جولات من منافسات الدوري الإسباني وجولتين في دوري أبطال أوروبا، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 31 ديسمبر

برشلونة منفتح على بيع سيميدو في الصيف القادم

بدا برشلونة منفتحًا بقوة على بيع البرتغالي سيميدو الظهير الأيمن للفريق، على الرغم أن العملاق الكتالوني كان قد رفض التفريط في اللاعب في الصيف الماضي ليحصل على كامل فرصته في الكامب نو.

أشارت مصادر صحيفة آس الإسبانية إلى أن سيميدو لم يقنع مسئولي البلاوجرانا، لذا لن يمانع الفريق ببيعه في الصيف المقبل، ومن الممكن أن يرحل الشتاء القادم بالسعر المناسب في حال وجود بديل له.

طبقًا لصحيفة آس، فإن البرازيلي إيمرسون هو من سيكون بديلًا لسيميدو في حال رحيله.

برشلونة يراقب وضع أوباميانج مع أرسنال

يسعى برشلونة لتقوية خط هجومه في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ويعتبر الجابوني أوباميانج من أبرز الأسماء الذي أبدى العملاق الكتالوني اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد معه، خاصًة إذا ما كان هداف الدوري الإنجليزي متاحًا في الفترة المقبلة.

أشارت مصادر ESPN أن أوباميانج لا يشعر بالراحة مع فريقه الحالي أرسنال، وسط ترقب كبير من البلاوجرانا ولكنهم سيواجهوا منافسة شرسة من الغريم التقليدي ريال مدريد الذي يعاني كثيرًا في خط الهجوم منذ رحيل الدون إلى يوفنتوس..

الإنتر يواصل مفاوضاته لضم فيدال

يسعى الإنتر جاهدًا لإقناع برشلونة بالتخلي عن خدمات التشيلي فيدال في سوق الانتقالات الحالية، ويعول على عدم مشاركة اللاعب باستمرار من أجل التعجيل بعودته إلى إيطاليا مرة أخرى، مع اقتناع كونتي بشكل كبير بخدماته.

أشارت مصادر صحيفة توتو سبورت الإيطالية، بإن العرض الأخير الذي تقدم به النيراتزوري من أجل التعاقد مع فيدال هو إعارة مقابل 2 مليون يورو مع خيار للشراء مقابل 12 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز التي قد ترفع الصفقة إلى 15 مليون في الصيف القادم..

توديبو يقترب من الرحيل إلى الدوري الألماني

ازدادت احتمالية رحيل المدافع الواعد توديبو عن صفوف برشلونة، مع صعوبة حصول اللاعب على فرصته في الوقت الراهن في ظل اعتماد فالفيردي على الثنائي بيكيه ولونجليه في خط الدفاع منذ بداية الموسم مع وجود أومتيتي على الدكة.

أشارت مصادر موندو ديبورتيفو بإن باير ليفركوزن الذي يلعب في الدوري الأوروبي، هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب المطلوب في عدة أندية، ومن المحتمل أن ينتقل إليهم في سوق انتقالات يناير 2020.

رسميًا.. الينا ينضم لريال بيتيس على سبيل الإعارة

أعلن ريال بيتيس عن تعاقده مع الموهوب كارلس الينا وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة مهمة للفريق الأندلسي الذي كان يبحث عن لاعب وسط ذو نزعة هجومية بسبب تكرار إصابات الفرنسي نبيل فقير.

من المقرر أن يتكفل الفريق الأندلسي براتب اللاعب، ولن تتضمن الصفقة وجود خيار للشراء مع نهاية الموسم، حيث يعقد البلاوجرانا أمالًا كبيرة على الينا لقيادة خط وسط الفريق في المستقبل.تو