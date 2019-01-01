ميلان يتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن توديبو

الصفقة باتت قريبة..

توصل مسؤولو ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع نظرائهم في برشلونة من أجل التعاقد مع جان كلير توديبو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

توديبو، والذي يلعب كقلب دفاع، انضم إلى العملاق الكتلاني في الشتاء الماضي، غير أنه لم يحظى بفرص المشاركة أساسيًا مع المدرب إرنستو فالفيردي.

الميلان يواجه أزمة دفاعية كبيرة هذا الموسم، حيث مُنيت شباكه بـ24 هدفًا خلال 17 مباراة، آخرها كان على يد أتلانتا بالخماسية المذلة على ملعب أتليتي أزوري إيطاليا.

ومن المقرر أن تكون الصفقة على هيئة إعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند شراء بقيمة 20 مليون يورو في الصيف، وذلك حسبما أكدت تقارير "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

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اللاعب الفرنسي لم يشارك هذا الموسم سوى في 77 دقيقة على مباراتين في الدوري الإسباني، وفرص مشاركته باتت معدومة في ظل تواجد جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وكليمون لونجليه.

لكن الأمور لن تكون مماثلة عندما يصل إلى السان سيرو، فالثنائي رومانيلي وموساكيو يُعاني ستيفانو بيولي معهما، إلى جانب اقتراب رحيل كالدارا معارًا إلى أتلانتا، ففي أسوأ الأحوال سيكون بمثابة الخيار الثالث.

الجدير بالذكر أن توديبو سيكون ثاني انتدابات إدارة مالديني في يناير، فكان الانتداب الأول هو زلاتان إبراهيموفيتش، والذي انضم مجانًا بعقد يمتد حتى الصيف المقبل.