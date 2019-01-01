رئيس سانتوس البرازيلي : ننتظر عرض الاتحاد الرسمي لبيع فيتشو

فتحت المزاد على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نقلت أحدى الصحف البرازيلية تصريحات رئيس نادي سانتوس للكشف عن حقيقة وصول عرضًا رسميًا من قبل نادي اتحاد جدة خلال فترة الأيام المقبلة من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إيميليانو فيتشو.

صحيفة Terra البرازيلية، أشارت إلى أن إدارة نادي سانتوس فتحت المزاد على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير محلية أكدت أن المدير الفني لويس سييرا قد طالب إدارة العميد بالتعاقد مع اللاعب الذي تدرب من قبل معه في اكثر من نادي أخرهم شباب أهلي دبي.

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وأوضحت تقارير برازيلية أن مدرب نادي سانتوس، سامباولي لا يرغب في استمرار فيتشو خلال منافسات الموسم الجديد، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار ببيعه للاستفادة ماليًا من رحيله ودعم الفريق الأول.

خوان كارلوس بيريز رئيس نادي سانتوس قال في تصريحاته : "لم نبيع اللاعب حتى الآن فلم يصلنا عرضًا رسميًا من قبل إدارة الاتحاد".

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الجدير بالذكر أن فيتشو قد لعب الموسم الماضي بدوري الخليج العربي وبالتحديد في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي على سبيل الإعارة.