أخبار الهلال اليوم | غياب سعود مع اقتراب كانسيلو .. وصدمة الرابطة قبل كأس العالم للأندية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 22 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 أغسطس 2024.

ارتفعت أسهم نادي الهلال، في ضم صفقة من العيار الثقيل، بالميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بناءً على رغبة المدرب جورج جيسوس.

للموسم الثاني على التوالي، يرتبط اسم سالم الدوسري، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، باهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، الأمر الذي كان يدفع الإدارة الاتحادية لإغراء أفضل لاعب آسيوي، بأفضل عرض في تاريخ اللاعب السعودي.

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ليس سرًا أن الهلال حاول بجدية مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضم النجم البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي، ولكن يبدو أن هناك عملاق سعودي آخر قد يحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة في مفاجأة مدوية!

غاب سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال عن تدريبات فريقه، استعدادًا لمواجهة الأخدود في بطولة دوري روشن السعودي.

بعد اقتراب فقدان الأمل في الحفاظ على خدمات جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، قرر برشلونة التوجه نحو هدف آخر سيكون أقل تكلفة وهو مارك بوبيل لاعب ألميريا.

بعد أن حسم النادي الأهلي صفقة النجم البرازيلي ألكسندر جوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نشط الراقي في سوق الانتقالات بشكل كبير، ليقترب من ضم أحد نجوم الهلال الحاليين، بجانب اقتراب رحيل مهاجمه فراس البريكان.

كشف فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء السابق، عن سر خلافاته الدائمة مع نادي الهلال وجماهيره، متحدثًا أيضًا عن خوف لاعبيه عند مواجهته!

يتطلع الجميع للظهور الأول للمدرب الفرنسي لوران بلان في دوري روشن، رفقة نادي الاتحاد الذي يستعد لموسم جديد 2024-25، وسط تساؤلات، هل ستشبه شخصيته للمدرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال، أم لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر؟

كشف عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، عن حقيقة تقديم "دعم خاص" إلى الهلال، لحسم مجموعة من الصفقات العالمية، خلال الفترة القادمة؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

كشف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مستجدات حالته الصحية؛ بعد الإصابة التي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي.

كشف وكيل وزارة الرياضة السعودية عبدالعزيز المسعد، عن حقيقة "ضغط" ناديي النصر والاتحاد على المسؤولين في القطاع؛ من خلال الاستقالات.

كشف مالكوم جناح الهلال سر حديثه مع كريستيانو رونالدو نجم النصر خلال مباراة الديربي في ذهاب دوري روشن السعودي، والتي انتهت لصالح الزعيم بثلاثية نظيفة.