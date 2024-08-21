"لن أعود إلى مباريات الهلال إلا بشرط وحيد!" .. نيمار يكشف عن رأيه في السعودية

نيمار عاش أيامًا صعبة بسبب الإصابة..

كشف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مستجدات حالته الصحية؛ بعد الإصابة التي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث شارك في 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

وعن ذلك يقول نيمار في تصريحات لموقع "عرب نيوز"، على هامش مشاركته في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "أتمنى العودة للعب كرة القدم قريبًا جدًا".

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد الساحر البرازيلي على أنه لن يعود إلى الملاعب مجددًا، ولن يشارك في مباريات الهلال؛ إلا إذا تأكدت جاهزيته بنسبة 100%، حتى لا تتجدد الإصابة عليه.

وأوضح نجم نادي الهلال، أنه لم يعد إلى التدريبات - حتى الآن -، ولكنه أحرز تقدمًا جيدًا في برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ وذلك بعد أن عاش فترة صعبة للغاية.

وعلى جانب آخر.. علق نيمار على استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ بالقول: "هي فرصة عظيمة، وخاصة فيما يتعلق بالرؤية التي يمكن أن تولّدها.. إنها تعكس للناس كيف أصبحت البلاد الآن".

واعترف نيمار جونيور بأنه تعلم الكثير من الأشياء الإيجابية، خلال الفترة القليلة التي قضاها في المملكة - حتى الآن -؛ واضفًا المشروع السعودي في كافة المجالات وخاصة الرياضي بـ"الضخم والمذهل".

واختتم نيمار تصريحاته عن السعودية؛ بالقول: "الأجواء هُنا لا تصدق يا رجل، لا تصدق حقًا.. كل من التقيت بهم لطيفون للغاية وسعداء؛ لقد كونت صداقات عديدة".