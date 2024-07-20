أخبار الهلال اليوم | زعامة "داخل وخارج الملعب" .. وبرشلونة ينتظر عرض الخلاص من لاعبه الشاب!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت الموافق 20 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق 20 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

حرص السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، على تلبية طلب أحد المشجعين خلال مباراة فريقه الودية أمام نويشتات النمساوي.

يدرس برشلونة في الفترة الحالية، عدة عروض للتخلص من المهاجم البرازيلي فيتور روكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والاستفادة ماديًا من رحيله.

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انتقد الإعلامي السعودي عيسى الجوكم، حالة الصمت التي تسيطر على إدارة نادي الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يواصل الهلال فرض هيمنته على جميع الأندية السعودية في مختلف مجالات المنافسة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

أعلنت وزارة الرياضة، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي (2023-2024)، حيث تم الكشف عن درجة الدعم المستحق للأندية الرياضية الخاصة، التي تضم الهلال والنصر والأهلي والقادسية والاتحاد والدرعية.

حملة جماهيرية للإطاحة برينان لودي من الهلال

دشن عدد من جماهير نادي الهلال، وسم "بيع لودي مطلب الهلاليين"، خلال الساعات الماضية، لمطالبة الإدارة برحيل الظهير البرازيلي رينان لودي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

ولاقى لودي، الذي يرتبط مع الهلال بعقد حتى يونيو 2027، انتقادات جماهيرية واسعة، فيما تم تداول مقطع فيديو للاعب، خلال مباراة نيوشتات النمساوي الودية، التي شهدت فوز الأزرق بنتيجة (6-0)، فيما تم انتقاد رينان بداعي سوء التغطية لإحدى الفرص الهجومية من المنافس.