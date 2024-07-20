وزارة الرياضة تخفض الدعم للنصر والاتحاد .. والقادسية يتفوق على الهلال!

الكشف عن نتائج تقييم الحوكمة في ختام موسم 2023-2024..

أعلنت وزارة الرياضة، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي (2023-2024)، حيث تم الكشف عن درجة الدعم المستحق للأندية الرياضية الخاصة، التي تضم الهلال والنصر والأهلي والقادسية والاتحاد والدرعية.

وحقق الهلال العلامة الكاملة، بالربع الثالث، في المؤشرات المحققة في تقييم الحوكمة، بتحقيق 15 مؤشرًا من أصل 15، فيما حققت أندية القادسية والنصر والأهلي والاتحاد، 14 مؤشرًا من أصل 14، بينما حقق الدرعية 12 مؤشرًا من أصل 13.

وكشفت الوزارة عن استحقاق أندية الهلال (فئة أ) والقادسية والنصر والأهلي (فئة ب)، والاتحاد (فئة ج)، للدعم الكامل، فيما تم تخفيض قيمة الدعم لناديي النصر والاتحاد، بسبب عدم الانتقال لفئة أعلى من الموسم الماضي إلى الحالي، فيما استحق الدرعية (فئة ج) دعمًا جزئيًا.

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وبقياس الربع الرابع، كشفت وزارة الرياضة عن استحقاق الهلال لدعم جزئي بعد تحقيق 26 مؤشرًا من أصل 30، وكذلك الدعم الجزائي للنصر (25 مؤشرًا من أصل 27) والأهلي (26 مؤشرًا من أصل 27)، والدرعية (20 مؤشرًا من أصل 25)، فيما استحق القادسية دعمًا كاملًا لتحقيق 27 مؤشرًا من أصل 27، وكذلك الاتحاد (25 مؤشرًا من أصل 25).

ووفق الأندية الرياضية العامة، فإن ناديي الشباب والاتفاق، استحقا الدعم الكامل عن الربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي 2023-2024، فيما تم تقسيم الأندية العامة إلى 5 فئات (أ، ب، ج، د، هـ).