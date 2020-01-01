أخبار الهلال اليوم | مغازلة جوميس وموعد عودة جيوفينكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 19 يونيو 2020 ...

حسابات الأندية بالإنجليزية عبر "تويتر" .. منافسة بين الهلال والنصر وثنائي صاعد

ارتباط وثيق للغاية بين جماهير الكرة السعودية وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر في تفاعلهم عبر المنصة المليئة بالمنافسة بين جميع المشجعين بشكل عام والدوري السعودي بشكل خاص.

أندية الدوري السعودي تتفاعل بشكل مميز مع مشجعيها عبر منصة "تويتر" خلال السنوات الماضية، ولا سيما مع استقبال محترفين من العيار الثقيل خلال السنوات الماضية. " اقرأ التفاصيل "

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فيديو .. الفرنسي جوميس يتغزل في الهلال كالعشاق

يبدو أن بقاء اللاعب الفرنسي بافيتمبي جوميس مع نادي الهلال السعودي قد تم حسمه بشكل نهائي ومؤكد، عقب تصريحات للاعب في بث مباشر عبر "إنستجرام" مع بعض المشجعين.

وكانت تقارير قد أكدت منذ أيام أن إدارة نادي الهلال اتفقت مع الفرنسي جوميس مهاجم الفريق الأول بالنادي على تمديد عقده لموسم إضافي سيكون الرابع له مع الفريق ليظل في صفوف "الزعيم" حتى 2022. " اقرأ التفاصيل "

مالك شيفيلد يونايتد: فشلنا في التعاقد مع نجم الهلال السعودي

أكد الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي ، على أنه فشل في ضم نجم نادي الهلال السعودي ، لصفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عبد الله بن مساعد قال عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كنا نحاول ضم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن لم تنجح محاولاتنا". " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن موعد عودة جيوفينكو إلى الرياض

حددت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، موعد عودة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الهلال حدد موعد جيوفينكو بنهاية شهر يونيو الجاري إلى الرياض، للمشاركة في تدريبات الفريق.