أخبار الهلال اليوم | "شخصية الزعيم حاضرة دومًا"، ولماذا لعب كردي في الوسط؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 6 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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روجيرو ميكالي يُفسر الزج بأمير كردي في الوسط أمام الرائد

أبدى روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال رضاه وسعادته بالانتصار الصعب على الرائد يوم أمس في الدوري السعودي، مؤكدًا أن فريقه كان الطرف الأفضل طوال اللقاء والأكثر سيطرة وفرصًا واستحق الفوز تمامًا.

روجيرو ميكالي - مدرب الهلال :

المباراة مرت بظروف مختلفة، و سيطرتنا كانت مطلقة في لقاء اليوم، كردي يملك خصائص وصفات لاعب المحور ومن الصعب الزج بأسم شاب في ظروف كهذه. #الهلال_الرائد pic.twitter.com/jvS1e4Ge54 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2021

وأضاف حول الزج بأمير كردي في وسط الملعب بدلًا من استخدام أحد الشباب "أمير كردي يمتلك خصائص تجعله قادرًا على اللعب في وسط الملعب، بجانب أنه سبق أن لعب في هذا المركز، وقد لعب جيدًا وأدى مباراة ممتازة مع زميله عبد الله عطيف".

تابع "الزج بلاعب من الشباب في وسط الملعب في مباراة بتلك الأهمية وهذا التوقيت صعب ويتطلب الكثير من الحذر، عملت كثيرًا في الفئات السنية وأرى أن إشراك اللاعبين الشباب في المباريات خاصة مع الفرق الكبرى مثل الهلال يتطلب الكثير من الدقة والحذر والأهم اختيار التوقيت المناسب وإلا سيكون ذلك مُضرًا له".

الحمدان: شخصية الهلال حاضرة دومًا

أبدى عبد الله الحمدان مهاجم الهلال سعادته البالغة بانتصار فريقه الصعب والمتأخر على الرائد يوم أمس في الدوري السعودي، وقد احتفل بقوة في الملعب وغرفة الملابس وختم احتفاله برسالة تهنئة على تويتر أكد خلالها على أن شخصية الهلال حاضرة دومًا وتصنع الفارق.

- عبدالله الحمدان :

مبروك و تستاهلون عقبال الدوري 💙 pic.twitter.com/L87UrQIiJ2 — سهم ★ (@1SMi_) March 5, 2021

إذ كتب "الف الف مبروك فوز كبيراسيا (آسيا) مبروك يا جمهور الزعيم الفوز .. شخصية الهلال دائماً حاضره".

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