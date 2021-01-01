الاتحاد الآسيوي يؤجل حسم ملف استضافة دوري الأبطال ويُحدد شرطًا جديدًا للموافقة

3 دول طلبت استضافة المجموعات

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل حسم ملف استضافة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 للأسبوع القادم، وقد وضع شرطًا جديدًا للموافقة على طلب الاستضافة.

وأوضحت الاقتصادية أن سبب تأجيل الإعلان عن الأندية الفائزة بحق استضافة المجموعات هو التطورات الأخيرة في جائحة كورونا وازدياد أعداد المصابين في بعض دول القارة الصفراء.

وأضافت أن الاتحاد القاري أضاف شرطًا جديدًا للموافقة على الاستضافة، وهو وجود ملعبين في نفس المدينة جاهزين لإقامة المباريات، تحسبًا لإقامة مباريات الجولة الأخيرة الحاسمة في توقيت واحد.

الاتحاد الآسيوي كان قد بدأ استقبال ملفات الاستضافة في 29 يناير الماضي وأغلق الباب يوم 15 فبراير الماضي، ومن المقرر أن يُوزع مبلغ 2.751 مليون دولار على الأندية الخمسة الفائزة بحق استضافة مجموعاتها في البطولة.

ونقلت الاقتصادية عن أحد المصادر قوله أن 3 دول طلبت استضافة المجموعات، وهي السعودية والإمارات وأوزباكستان، مضيفًا "السعودية تقدمت بطلب ثلاث مجموعات، الإمارات مجموعتين، والأوزبكي مجموعة واحدة".

يُذكر أن دور المجموعات في دوري الأبطال سيقام خلال الفترة من 14 إلى 30 إبريل القادم، وتُشارك أندية الهلال والنصر والوحدة والأهلي من السعودية في البطولة.