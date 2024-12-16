أخبار الهلال اليوم | نيمار يفصح عن أمنيته مع الزعيم .. وكواليس صراع أندية أوروبا على سعود عبد الحميد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الإثنين الموافق الـ16 ديسمبر 2024.
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"أتمنى لعب كأس العالم للأندية مع الهلال وتجربتي في باريس سعيدة وحزينة" .. تصريحات مثيرة من نيمار
أعرب النجم البرازيلي نيمار جونيور، محترف الهلال، عن سعادته البالغة بالحياة في السعودية، معربًا عن أمله في المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، مع الزعيم، كما تحدث عن سر قبوله العرض السعودي، والرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
ما الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025؟
موقع جول يكشف عن الجائزة المالية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك المبلغ الذي يحصل عليه الفائز بالبطولة في نسختها الأولى...
هدية هدف الرائد الحاسم .. الهلال يُكافئ علي البليهي بتجديد عقده ومفاجأة في مدته
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن فتح إدارة الهلال لملف تجديد عقد مدافع الفريق، علي البليهي، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.
أحدهما ضمن مقعدًا .. السعودية تشارك بفريقين في النسخة الجديدة من كأس الأندية العربية 2025
يستعد الاتحاد العربي لكرة القدم، نحو الإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من بطولة كأس الأندية العربية، والتي ستشهد مشاركة فريقين من السعودية.
"حقيقة رفض الهلال انتقاله لروما وتدخل مانشيني" .. أحمد المعلم يكشف كواليس مطاردة 7 أندية أوروبية لسعود عبد الحميد
كشف أحمد المعلم، وكيل اللاعبين، عن كواليس العروض الأوروبية التي انهالت على سعود عبد الحميد، ظهير روما، إبان فترته مع الهلال، قبل الاحتراف في الدوري الإيطالي، خلال الصيف الماضي، مضيفًا أن حلم سعود بالاحتراف الأوروبي لم يكن وليد اللحظة.
"قائد المنتخب السعودي يريد المجازفة" .. كواليس جلسة رينارد وسالم الدوسري لحسم موقفه من كأس الخليج
لا تزال مشاركة سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، في كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، محل جدل كبير، وسط توقعات بأن اللاعب - عمليًا - خارج حسابات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في البطولة.
"الأسوأ في دورينا وكل قراراته خاطئة" .. رسالة انتقاد شديدة اللهجة للاعب الهلال والشباب هو المستفيد!
وجه الناقد الرياضي عماد السالمي، رسالة انتقاد شديدة اللهجة، إلى أحد لاعبي فريق الكرة بنادي الهلال، والذي وصفه بأنه الأسوأ في مركزه، وجميع قراراته خاطئة.
مستبعدًا الهلال .. اختيارات مفاجئة من عماد السالمي لأفضل 3 أندية في دوري روشن هذا الموسم
فاجأ الصحفي عماد السالمي جميع مشاهدي حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" باستبعاده الهلال من أفضل 3 أندية في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك رغم احتلاله الوصافة خلف المتصدر الاتحاد.
"تدخل شخصيات نصراوية تسبب في الخسارة أمام الهلال" .. فهد الهريفي يكشف المفاجآت حول نهائي كأس الملك 1989
كشف فهد الهريفي، نجم النصر السابق، عن كواليس مفاجئة وراء الخسارة الثقيلة التي مني بها فريق الكرة أمام الهلال، في نهائي بطولة كأس الملك عام 1989، والتي شهدت فوز الأزرق باللقب بعد الفوز بثلاثية نظيفة.