أخبار انتقالات النصر | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو العالمي

يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن النصر في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة وأبرز الراحلين عن العالمي

أحمد جمال

يعيش النصر مرحلة جديدة من التغييرات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، خاصة بوجود انتخابات رئاسة النادي التي لم تنتهي حتى الآن، ولكن العالمي بالفعل قد قدم موسماً رائعاً السنة الموسم الماضي واستطاع أن يضع أولى خطواته للعودة مرة آخرى إلى الإنجازات والبطولات، خاصة بعد تتويجة ببطولة دوري كأس الأميرة محمد بن سلمان بعدما تصدر الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منافسه الأول في السنة الماضية وهو نادي الهلال.

ولكن لم يكن الموسم بأكمله جيداً، فقد خرج فارس نجد من الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد بعدما تعادلا بنتيجة (2-2) في زمن المباراة الأصلي، ولكن بعد دخولهم إلى الوقت الإضافي لم يصمد النصر كثيراً واستقبلت شباكه هدفين لتنتهي المباراة بنتيجة (4-2) ويودع العالمي البطولة المحلية الثانية من حيث الأهمية.

ولم يكن الأمر أكثر حظاً على المستوى العربي، فقد ودع دوري أبطال العرب من دور الـ16 بعد هزيمته على يد مولودية الجزائر ذهاباً وإيابا، حيث تلقى الهزيمة الأولى على ملعب فيصل بن فهد بهدف دون رد، قبل أن يذهب إلى ملعب 5 جويلية ويُهزم مرة آخرى بهدفين مقابل هدف، ولكن مازال فارس نجد يملك فرصة آخرى في البطولة الأقوى والأغلى في آسيا، وهي دوري أبطال آسيا التي استطاع أن يتأهل كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق نقتطين فقط عن ذوب آهن المتصدر عن نفس المجموعة، ليتقابل في الدور القادم ضد الوحدة.

وينتظر جماهير النصر مشوار فريقه في البطولة ومتابعته في دور الـ16 في مواجهته ضد الوحدة الإماراتي متصدر المجموعة الثانية، والتي تقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم الاثنين الموافق 4 ذو الحجة 1440 على ملعب الملك فهد، بينما تُقام مباراة العودة يوم 12 من نفس الشهر على ملعب آل نهيان.

وبالطبع يحتاج العالمي لدعم صفوفة وترتيب أولوياته في سوق الانتقالات الصيفي خاصة لأنه يُعد الميركاتو الأكبر في الموسم، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق باستقطاب بعض الأسماء المهمة التي يحتاجها النصر لمواصلة البطولة الأهم في آسيا وأيضاً للمنافسة من جديد على بطولات الموسم القادم والمحلية منها خاصة، حيث تُعد بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان هي البطولة الأهم بالنسبة لمشجعي وعاشقي فارس نجد في السعودية، وعلى النقيض فمن المؤكد أن هناك بعض الأسماء التي لم تكن على القدر الكافي من أن تُرغم إدارة النادي على التمسك بها، وهذا ما يضعهم ضمن اللاعبين الغير مرغوب بوجودهم أو على أقل تقدير لاعبين متاحين للبيع إذا ما تقدم عرض مقبول.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار النصر في الميركاتو الصيفي لعام 2019، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة العالمي؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟ وأكثر من ذلك.

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صفقات النصر الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

لم يقم النصر حتى الآن سوى بصفقة واحدة فقط، ولكن النادي قد استقبل في بداية هذا الشهر عودة ثماني لاعبين من الإعارة، حيث عاد كلً من عبد الرحمن الشنار وخالد الغامدي من الرائد بعد انتقالهم في فبراير الماضي حتى إنتهاء الموسم، وقد عاد أيضاً كلً من خالد الشويع وحمد العقيلي من نادي المجزل بعد انتقال الأول لمدة 6 أشهر بينما كان قد انتقل العقيلي في الصيف الماضي لمدة موسم كامل، كما عاد محمد الشهراني من فريق ضمك بعد إنتهاء مدة إعارته حيث أعير أيضاً الصيف الماضي لمدة عام، وعاد اللاعب سالم علي يحيى الذي كان قد أعير في فبراير الماضي لنادي الشعلة، واللاعب سامي خليل النجعي الذي أعير أيضاً لمدة 6 أشهور لنادي القادسية، وفي الآخير عاد متعب الحماد من الباطن بعد إنتهاء مدة إعارته لمدة موسم.

صالح آل عباس - نجران

استطاع النصر أن يضم اللاعب صالح دلعبة آل عباس بعد تقديمة لعرض كبير لنادي نجران أعلن بأنه وصل لـ5 ملايين ريال لضم اللاعب لمدة 4 مواسم، ويُعد المهاجم صاحب الـ24 عاماً من أهم اللاعبين لنادية السابق، حيث شارك في 51 مباراة استطاع فيهم أن يُسجل 36 هدفاً، وتتوقع إدارة العالمي أن يُقدم اللاعب الكثير للعالمي في الموسم القادم.

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الصفقات واللاعبين العائدين من الإعارة في صيف 2019:

اللاعب نوع الانتقال الفريق السابق صالح آل عباس إنتقال كامل نجران خالد الغامدي عودة من الإعارة الرائد - السعودية عبد الرحمن الشنار عودة من الإعارة الرائد - السعودية خالد الشويع عودة من الإعارة المجزل - السعودية محمد الشهراني عودة من الإعارة ضمك - السعودية سامي خليل النجعي عودة من الإعارة القادسية - السعودية حمد العقيلي عودة من الإعارة المجزل - السعودية سالم علي يحيى عودة من الإعارة الشعلة - السعودية متعب الحماد عودة من الإعارة الباطن - السعودية

ما هي الصفقات المحتملة للنصر في سوق انتقالات صيف 2019؟

بالطبع لن يكتفي النصر بالصفقة الوحيدة التي أتمها في سوق الانتقالات الحالي، ومن المؤكد أنه يسعى لتدعيم صفوفة في الميركاتو الأهم والأكبر في الموسم، وبالفعل فالعالمي يحتاج إلى تعويض غياب بعض العناصر سواء للانتقال أو للمستوى الفني الذي أنخفض لبعضهم، كما يحتاج لتعزيز وإصلاح نقاط الضعف لدى الفريق وإيجاد البديل المناسب والصفقات المناسبة أيضاً.

محمود جنش - الزمالك

بعدما أثيرت بعض الأحاديث عن نية فارس نجد في التخلص من حارسه الأسترالي براد جونز في فترة الانتقالات الحالية، خاصة وأن اللاعب لم يقدم الكثير للفريق منذ انتقاله من إن إ سي نيميخن الهولندي، ولذا فإدارة الفريق من ضمن إهتماماتها التفاوض مع حارس بديل للأسترالي صاحب الـ37 عاماً.

وكانت من أبرز الأسماء التي طُرحت قريباً هو اللاعب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، وذكرت بعض التقاريرت المصرية والسعودية أن النصر في طريقة بالفعل لتقديم عرض بقيمة 3 ملايين يورو للحصول على خدمات الحارس المصري، وكان جنش قد انتقل من صفوف الأوليمبي إلى القلعة البيضاء في شتاء 2011 وهو من أهم لاعبي الفارس الأبيض في الفترة الحالية.

سند الورفلي - الرجاء

كشفت بعض التقارير المغربية عن وجود مفاوضات مع قلب الدفاع الليبي سند الورفلي لاعب نادي الرجاء المغربي من قبل أحد مسؤولي العالمي للتعاقد معه في الصيف الحالي، بعد أن طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق استقطاب قلب دفاع جديد لدعم هذا المركز بشكل عاجل.

ووفقا للتقارير فقد جاءت مفاوضات النصر مع اللاعب سند الورفلي من قِبل الشخصيات المقربة من النادي وأعضاء الشرف، وذلك في ظل عدم حسم هوية مجلس الإدارة الجديد، لعدم تقدم أي شخص بأوراقه في الانتخابات الجارية حاليًا حتى الآن.

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عبدالله العويشير - أحد

في ظل ما أثير عن تخلي النصر عن الحارس براد جونز، فقد ألقت تقارير صحفية الضوء على وجود رغبة لدى فارس نجد في استعادة حارسه السابق عبدالله العويشير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والذى يلعب حاليا بصفوف نادي أحد.

وأشارت إلى أن إدارة الأصفر وضعت الموضوع برمته بين يدي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، حيث طالبته ببحث موقفة من التعاقد مع العويشير والاستفادة الفنية المنتظرة منه.

فابيو كوينتراو - ريو أفي

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود اهتمام كبير بالتعاقد مع الظهير الأيسر فابيو كوينتراو لاعب نادي ريو أفي البرتغالي من قبل العديد من الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكانت المفاجأة في بروز أسم نادي النصر السعودي، حيث ظهر ضمن العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق مثل فلامنجو البرازيلي، دينامو موسكو وزينيت الروسييان، شنغهاي الصيني والدحيل القطري.

وأوضحت الصحيفة أن العالمي قد قدم عرضاً جيداً لنادي ريو أفي لضم اللاعب البرتغالي صاحب الـ31 عاماً، والذي كان قد انتقل في لنادية في 2018 بعد إنهاء عقدة مع ريال مدريد في نفس العام.

الصفقات المحتملة للنصر في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن النصر في سوق انتقالات صيف 2019؟

هناك العديد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النصر في الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لم يُضيفوا الكثير منذ انضمامهم للفريق، ولكن حتى الآن لم يرحل عن العالمي سوى لاعبين فقط.

برونو أوفيني -

انضم البرازيلي برونو أوفيني إلى فارس نجد في ميركاتو صيف 2016 من نابولي الإيطالي بعقد مدتة ثلاث مواسم، وبالفعل انقضت مدة الثلاث مواسم دون أن يتم التجديد مع اللاعب البرازيلي صاحب الـ28 عاماً.

ولكن لم يُشارك المدافع البرازيلي سوى في 28 مباراة فقط خلال مشواره مع النصر، ولم يكن على قدر المستوى الذي كان متوقعاً منه، ولذا فقد رحل اللاعب في الانتقالات الحالية وتحديداً في 1 يونيو فور إنتهاء عقدة مع الفريق.

محمد السهلاوي -

انتقل المهاجم السعودي محمد السهلاوي للعالمي في انتقالات صيف 2009 من نادي القادسية في صفقة تعُد ثاني أغلى صفقه في تاريخ اللاعبين السعوديين حينها، حيث بلغت اثنين وثلاثين مليون ريال سعودي ويُعد هذا مبلغ ضخم بالطبع، ولمع نجم السهلاوي في سماء فارس نجد، حيث استطاع أن يكسر حاجز الـ100 هدفاً مع ناديه الجديد منذ إنضمامة.

ويُعد المهاجم صاحب الـ32 عاماً من الرموز الكبيرة لجماهير النصر، وقد شارك اللاعب في 202 مباراة سجل فيهم 103 هدفاً، ولكن في الآونة الآخيرة لم يعد يتم الإعتماد عليه بشكل كبير في قيادة هجوم الفريق، حيث لم يُشارك في الموسم المنقضي سوى في 13 مباراة فقط، ولم يستطع فيهم أن يسجل سوى هدفين، ولذا فبعد 10 سنوات يأتي موعد وداع اللاعب الرائع وانتقاله من العالمي بعد إنتهاء مدة عقدة مع النادي.

الراحلون عن النصر في صيف 2019: