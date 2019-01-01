النصر في موقف حرج - اليوم الأول بلا مترشحين للمرة الثانية والجليل يتراجع

النادي العاصمي فتحت لجنته الانتخابية أبوابها لثلاثة أيام أخرى بعد صفر المترشحين في الفترة الأولى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن الوضع في نادي النصر السعودي لن يتغير مع فتح باب الترشح لرئاسة مجلس الإدارة للمرة الثانية لفترة جديدة، ليضع مسؤوليه النادي في موقف حرج.

العالمي بقى دون مترشحين في الفترة الأولى من فتح باب الترشح، لتضطر الهيئة العامة للرياضة لفتح باب الترشح لثلاثة أيام جديدة، لكن دون أي جديد يطرأ.

لم يتقدم أي من مسؤولي النصر للترشح أمس الأحد، في أولى أيام الفترة الجديدة رغم ما أشيع عن عزم عبد العزيز الجليل؛ نائب الرئيس السابق، على خوض السباق.

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وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الجليل تراجع عن ترشيح نفسه، هو وكل أعضاء مجلس الإدارة السابق، مكتفيين بما قدموه مع سعود آل سويلم؛ رئيس النادي السابق.

آل سويلم كان قد أعلن عدم ترشحه لفترة أخرى، مفضلًا الابتعاد عن المجال الرياضي خلال الفترة المقبلة، نظرًا لظروف خاصة لم يعلن عنها.

ومن المنتظر أن تغلق اللجنة الانتخابية بالنصر أبوابها غدًا الثلاثاء، ووفقًا للوائح فإنه حال عدم ترشح أي شخص هذه المرة، فستضطر الهيئة العامة على تكليف أي شخص تراه لرئاسة النادي.