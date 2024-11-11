أخبار النصر اليوم | لابورت يكشف طريقة التواصل مع سيماكان .. وتحذير الجماهير من انتظار رحيل جويدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024.

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إيمريك لابورت: علاقتي جيدة للغاية بمدافع النصر

تحدث الدولي الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر، بشأن علاقته بزميله الفرنسي محمد سيماكان، واصفًا إياها بأنها "جيدة للغاية" داخل وخارج الملعب.

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وقال لابورت، عبر المركز الإعلامي بنادي النصر، "نستمتع كثيرًا، ونتحدث كثيرًا، نتحدث بالفرنسية، لذلك نفهم بعضنا البعض بشكل كامل، وأنا سعيدًا جدًا باللعب معه".

كشف تركي الخليوي، رئيس لجنة توثيق البطولات السابق، عن حقيقة وجود اللجنة لخدمة نادي الهلال، كما رد على شكاوى النصر والأهلي بعدم احتساب بطولاتهم في الدوري السعودي.

برأ عمر بترجي، مدير الاتصال برابطة دوري المحترفين السعودي، الرابطة من اتهام الجمهور لها بالوقوف خلف ارتفاع أسعار تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، خاصة تلك الخاصة بالهلال والنصر.

حسم النصر موقف مدافعه إيمريك لابورت من مواجهة القادسية القادمة في دوري روشن السعودي، ذلك بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الرياض لتعرضه لوعكة صحية.

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يبدو أن نادي زيلجيزنيكار البوسني، قرر الاعتماد على المحترف السعودي عبد الملك الجابر، حتى الرمق الأخير، في ظل العروض المقدمة إلى اللاعب، والذي كان على أعتاب الانتقال إلى دوري روشن، خلال الأيام الماضية، قبل عودته إلى البوسنة.

أرجح الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، بأن الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بنادي النصر، لن يقبل بفكرة استبداله بماجد الجمعان، وفق التغييرات الإدارية المنتظرة التي تنتوي إدارة النادي الجديد، برئاسة عبد الله الماجد إجراءها، خلال الفترة المُقبلة.