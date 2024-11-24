أخبار النصر اليوم | غموض موقف كريستيانو رونالدو أمام الغرافة .. ومورينيو يسخر من التفاوض معه!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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في مؤتمر أثار به الشك حول كريستيانو رونالدو .. موقف إنساني لستيفانو بيولي قبل مواجهة الغرافة
سافرت بعثة النصر السعودي اليوم الأحد، متوجهة إلى قطر، استعدادًا لمواجهة الغرافة، المقرر لها غدًا الإثنين.
توقع الفوز على الأهلي .. حارس العين الإماراتي يكشف "خطأ" كريسبو بعد خماسيتي الهلال والنصر!
أكد وليد سالم، حارس مرمى فريق العين الإماراتي، صعوبة المنافسة على لقب بطولة دوري النخبة الآسيوية هذا الموسم، فيما كشف عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الفوز أمام الأهلي.
بين النظر في الأوراق و"أنا من يدير الحلقة" .. إيقاف مذيع رياضي يثير الجدل في الشارع السعودي!
أثار الإعلامي الرياضي عبد الله البرقاوي، جدلًا بالكشف عن قرار هيئة تنظيم الإعلام، والذي يتعلق بإيقاف مذيع برنامج رياضي شهير من الظهور لحين استكمال الإجراءات النظامية تجاه مخالفته الإعلامية.
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رد على مفاجأة الموسم .. جوزيه مورينيو يوضح حقيقة مفاوضاته مع كريستيانو رونالدو لضمه لفنربخشه من النصر
بعدما فجرت التقارير التركية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وجود مفاوضات بين البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لفنربخشه، مع مواطنه كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، حان دور "سبيشال وان" للرد على تلك المزاعم.
الإصابة تحرمه من نصف قوته التهديفية .. ضربة تهدد حلم الاتحاد في استغلال تعثر الهلال "التاريخي"
تلقى نادي الاتحاد ضربة قوية جدًا قبل ساعات من مواجهة الفتح، باللقاء الذي ينتظره الجميع بهدف انقضاض النمور على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد خسارة الهلال على يد الخليج.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
تعويضًا للغائب تاليسكا .. ستيفانو بيولي يكشف عن مفاجأة بشأن بديله أمام الغرافة آسيويًا!
يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا سيستمر غيابه للمباراة الثانية على التوالي، وذلك أمام الغرافة القطري، والمقرر له مساء يوم الإثنين المقبل.