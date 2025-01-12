أخبار النصر اليوم | رد رسمي على ضم كاسيميرو .. وأول الراحلين في عهد ماجد الجمعان!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 12 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد 12 يناير 2025.

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بعد "زحمة البلنتيات" .. قرار طارئ في النصر قبل مواجهة الخليج

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، عن طلب طارئ من إدارة النادي، باستقطاب حكام أجانب في مباراة الخليج، المقررة في 21 يناير الجاري، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن حساب الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ونشر العصيمي رسالة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "بعد زحمة بلنتيات الأمس. سارعت إدارة النصر بطلب حكام أجانب لمواجهة الخليج في الجولة (16)، يذكر أن النصر أيضًا طلب مسبقًا حكام أجانب لمواجهة التعاون الجمعة المُقبلة".

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، بـ37 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف.

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن تطورات جديدة بشأن البرازيلي آندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، وملف انتقاله إلى نادي فنربخشه التركي، في موسم الميركاتو الشتوي.

قدوم الجد المدرب فاتح تريم للعمل في السعودية، ربما سيحقق حلم حفيدته؛ العاشقة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.

وجه الإعلامي الرياضي السعودي عدنان جستنيه إهاناته نحو رضا عبدالعال؛ لاعب منتخب مصر الأسبق والناقد الرياضي الحالي، بعد تقليله من جودة دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه يعمل بالمثل الشعبي "يللي ما يطول العنب حامض عنه يقول".

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كشف سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر، عن حقيقة الأنباء المتواردة، بشأن التفاوض مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، خلال موسم الميركاتو الشتوي.